"Інша думка": у Словаччині пояснили антиукраїнську риторику уряду Фіцо

Попередній словацький уряд виступав за тверду підтримку Україні у протистоянні з Росією, однак чинна влада на чолі з Робертом Фіцо сприймає повномасштабне вторгнення "по-іншому".

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Переважна більшість країн Заходу підтримали Україну у її протистоянні російській повномасштабній агресії, і це рішення справедливе і правильне. Однак у чинного словацького уряду, скоріше за все, інша думка. Таку заяву на брифінгу у Празі оприлюднила президент Словаччини Зузанна Чапутова, пише "Радіо Свобода".

"У Європі багато країн прийняли рішення про підтримку України, щоб коли надійде час для перемовин у неї була сильніша позиція і більш легітимна позиція. І це цілком правильно і справедливо. Такої думки дотримувалися і попередні уряди Словаччини. Однак, здається, у поточної влади точка зору інша", — стверджує Чапутова.

У тому числі політик зауважила, що, ймовірно, причиною рішення Чехії щодо призупинення міжурядових консультацій зі Словацькою Республікою стали нещодавні заяви уряду, який очолює лояльний до Росії Роберт Фіцо.

Як відомо, восени минулого року Словаччина обрала новий парламент. За результатами виборів до влади прийшла партія "Курс – Соціальна демократія" і Роберт Фіцо. Під час своєї передвиборчої кампанії він обіцяв відмовитися від надання Україні безкоштовної військової допомоги, а також не допустити надання Києву членства в НАТО.

Крім того, Фіцо багато разів виступав з кремлівськими тезами та вже запам'ятався проросійською риторикою. Так, він вважає, що війна в Україні – це "заморожений конфлікт", який, за його словами, не можна вирішити через надання українській армії необхідної військової допомоги.

На тлі таких серйозних розбіжностей стосовно ставлення до російсько-української війни, недавно влада Чехії прийняла рішення про скасування спільного засідання урядів зі Словаччиною.

Зазначимо, що 12 березня у Словаччині відбулися протести проти політики Роберта Фіцо. Учасники акції вимагали продовжити підтримку України.