У Словаччині люди вийшли протестувати проти прем'єра Фіцо і на підтримку України, — ЗМІ (фото)

За словами журналістів, Фіцо називає свою зовнішню політику "збалансованою і суверенною". Він відкинув допомогу Україні зброєю за винятком комерційних поставок, а також виступив проти санкцій щодо РФ.

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У вівторок 12 березня у столиці Словаччини Братиславі тисячі людей вийшли на протести проти прем'єр-міністра Роберта Фіцо, а також, щоб підтримати Україну у війні проти РФ. Про це повідомляє видання Reuters.

За словами журналістів, захід розпочався зі звуку повітряної тривоги, який увімкнули протестувальники.

"Люди в Україні чують це щодня", — сказав організатор протесту Міхал Хворецький.

За його словами, дії теперішньої урядової коаліції перетинають усі межі. Організатори заявили, що на вулиці вийшло близько 5000 осіб.

"Мені не подобається напрямок, який наш прем'єр-міністр обрав після виборів", — сказав Роман, 45-річний IT-фахівець, який приєднався до протесту.

У Словаччині люди вийшли протестувати проти прем'єра Фіцо

Прем'єр Роберт Фіцо і Росія: через що протестують у Братиславі

Видання пише, що Фіцо регулярно стикався з протестами опозиції проти його внутрішньої політики. Так, багато хто в Словаччині незадоволений переглядом кримінального кодексу, який, на думку противників Фіцо, послаблює боротьбу з корупцією. Однак 12 березня був перший протест, спрямований проти його зовнішньої політики.

Повідомляється, що Фіцо називає свою зовнішню політику "збалансованою і суверенною". За його словами, військового вирішення конфлікту в Україні, який триває понад два роки після вторгнення Росії, нібито не існує. Він відкинув допомогу Україні зброєю (за винятком комерційних поставок), стверджуючи, що це тільки продовжить бойові дії. Західні союзники розкритикували його рішення.

Крім того, як написали журналісти, Фіцо також виступив проти санкцій щодо Росії, але поки не став блокувати заходи ЄС або фінансову допомогу Україні.

Нагадаємо, 7 березня Чеська Республіка оголосила, що призупиняє міжурядові консультації зі Словаччиною на тлі подальшого відходу цієї країни ЄС від загальноєвропейської політики підтримки Росії.

Пізніше Роберт Фіцо висловив невдоволення рішенням Чехії. Він заявив, що Словаччина "прагне миру" в регіоні. Він також звинуватив Прагу в підтримці військових дій в Україні.