Звинуватив у підтримці війни: Фіцо відповів Чехії на призупинення міжнародного співробітництва

За словами словацького прем'єра, уряд Петра Фіали залишається завжди бажаним у Словаччині.

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Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо висловив невдоволення рішенням Чехії призупинити міжурядові консультації через очевидну проросійську позицію Братислави. Фіцо зазначив, що Словаччина прагне миру в регіоні. Він також звинуватив Прагу в підтримці воєнних дій в Україні. Про це повідомляє Euractiv.

У джерелі зазначають, що прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала заявив у середу, 6 березня, про рішення тимчасово зупинити міжурядове співробітництво у зв'язку з істотними розбіжностями в поглядах на зовнішньополітичні аспекти російської участі у війні в Україні.

Фіцо висловив свою реакцію на цю подію у відеозверненні на Facebook, направленому особисто Петру Фіалі, де наголосив на важливості чесько-словацьких відносин, які, за його словами, не повинні піддаватися загрозі.

"Ми зазначаємо, що чеський уряд вирішив поставити їх під загрозу, тому що він зацікавлений у підтримці війни в Україні, тоді як словацький уряд говорить про мир. Ваше рішення не вплине на нашу суверенну політику", — заявив словацький прем'єр.

Фіцо також додав, що уряд Фіали завжди вітатимуть у Словаччині.

У виданні підкреслили, що Фіала зазначив, що співпраця зі Словаччиною є важливою, і для Чехії важливо мати найкращі відносини з цією країною. Однак необхідно враховувати суттєві розбіжності в підходах до ключових зовнішньополітичних питань, таких як зустріч між міністром закордонних справ Словаччини та міністром закордонних справ Росії.

Чехія призупиняє співпрацю зі Словаччиною

7 березня Чеська Республіка оголосила, що призупиняє міжурядові консультації зі Словаччиною на тлі подальшого відходу цієї країни ЄС від загальноєвропейської політики підтримки Росії.

"Не приховую, що існують розбіжності з низки дуже важливих питань. Ми вважаємо зустріч глав МЗС Словаччини та Росії проблематичною. Тому уряд не вважає за доцільне проводити наразі міжурядові консультації з урядом Словацької Республіки", — заявив у середу, 6 березня, прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала.

Нагадаємо, що Фокус писав: Словаччина дуже залежить від російського газу, тому прем'єр Фіцо дозволяє собі антиукраїнські заяви. Але при прагматичних відносинах і під впливом місцевого машинобудівного сектору від нього є користь для України, вважають експерти Ігор Чаленко та Олексій Буряченко.