Обвинил в поддержке войны: Фицо ответил Чехии на приостановку международного сотрудничества

По словам словацкого премьера, правительство Петра Фиалы остается всегда желанным в Словакии.

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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил недовольство решением Чехии приостановить межправительственные консультации из-за явной пророссийской позиции Братиславы. Фицо отметил, что Словакия стремится к миру в регионе. Он также обвинил Прагу в поддержке военных действий в Украине. Об этом сообщает Euractiv.

В источнике отмечают, что премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил в среду, 6 марта, о решении приостановить межправительственное сотрудничество в связи с существенными разногласиями во взглядах на внешнеполитические аспекты российского участия в войне на Украине.

Фицо выразил свою реакцию на это событие в видеообращении на Facebook, направленном лично Петру Фиале, где подчеркнул важность чешско-словацких отношений, которые, по его словам, не должны подвергаться угрозе.

"Мы отмечаем, что чешское правительство решило поставить их под угрозу, потому что оно заинтересовано в поддержке войны в Украине, в то время как словацкое правительство говорит о мире. Ваше решение не повлияет на нашу суверенную политику", — заявил словацкий премьер.

Фицо также добавил, что правительство Фиалы всегда будет приветствоваться в Словакии.

В издании подчеркнули, что Фиала отметил, что сотрудничество с Словакией является важным, и для Чехии важно иметь наилучшие отношения с этой страной. Однако необходимо учитывать существенные разногласия в подходах к ключевым внешнеполитическим вопросам, таким как встреча между министром иностранных дел Словакии и министром иностранных дел России.

Чехия приостанавливает сотрудничество со Словакией

7 марта Чешская Республика объявила, что приостанавливает межправительственные консультации со Словакией на фоне дальнейшего отхода этой страны ЕС от общеевропейской политики поддержки России.

"Не скрою, что существуют разногласия по ряду очень важных вопросов. Мы считаем встречу глав МИД Словакии и России проблематичной. Поэтому правительство не считает целесообразным проводить в настоящее время межправительственные консультации с правительством Словацкой Республики", — заявил в среду, 6 марта, премьер-министр Чехии Петр Фиала.

Напомним, что Фокус писал: Словакия очень зависит от российского газа, поэтому премьер Фицо позволяет себе антиукраинские заявления. Но при прагматичных отношениях и под влиянием местного машиностроительного сектора от него есть польза для Украины, считают эксперты Игорь Чаленко и Алексей Буряченко.