"Мы им газ из РФ, они нам разблокирование помощи от ЕС", — эксперты о соглашениях со Словакией

Словакия очень зависит от российского газа, поэтому Фицо позволяет себе антиукраинские заявления. Но при прагматичных отношениях и под влиянием местного машиностроительного сектора от него есть польза для Украины, говорят Игорь Чаленко и Алексей Буряченко.

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Хотя премьер Словакии Роберт Фицо довольно часто позволяет себе провокационные заявления в отношении Украины, он пытается действовать прагматично и, по сути, обменял транзит газа через Украину на разблокирование Киеву помощи в 50 млрд евро от ЕС. Сама Словакия, точнее ее частный машиностроительный сектор вообще очень заинтересованы в ремонте и обслуживании боевой техники Украины. Об этом в интервью Фокусу рассказали глава Центра анализа и стратегии Игорь Чаленко и кандидат политических наук Алексей Буряченко.

И хотя конкретных договоренностей по поставкам российского газа через Украину в Словакию еще не подписано, отмечает Игорь Чаленко, но для словаков газ из РФ является очень важным сырьем.

"Сегодня Словакии не хватает газа через балканский поток и хотя через него должно заходить 4 млрд кубометров газа ежегодно, но большую часть будет для себя брать Венгрия, — отмечает эксперт, — При всех попытках диверсифицировать обеспечение газом все равно по меньшей мере треть запасов Словакия должна получать от России".

Кроме разблокирования пакета помощи для Украины от ЕС удалось получить от Словакии технику для фортификационных сооружений, отмечает Чаленко. Сегодняшние контакты со словацкой стороной должны быть активными, но максимально прагматичными, говорит он, но без проявлений антиукраинства.

По мнению Алексея Буряченко, Словакия отличается от Венгрии более лучшей с точки зрения демократичности ситуацией. В отличие от Виктора Орбана, который смог "забетонироваться" в Венгрии благодаря подконтрольным СМИ и силам в парламенте, на Фицо больше влияет оппозиция и местные представители машиностроительной отрасли. Они крайне заинтересованы в деньгах, а машиностроение является крупнейшей отраслью этой страны — 60% всего промышленного комплекса.

"Полностью демонизировать Фицо не стоит, ведь он все равно балансир между собственным желанием быть "Орбаном" и требованиями частного бизнеса и оппозиции, — говорит Буряченко, — Вся его пророссийская риторика базируется на потребностях газа от РФ".

По словам Игоря Чаленко, задача Украины сейчас — не отдалить от себя Словакию. И хотя при прошлом правительстве страны Киев получал за деньги ЕС и США и советскую авиацию и танки от этой страны, при Фицо Украине нужно сохранить именно прагматические отношения.

Полный разговор с экспертами вскоре выйдет на Youtube-канале Фокуса.

Напомним, Словакия не будет блокировать решение о выделении Украине 50 миллиардов евро Европейским Союзом по программе Ukraine Facility. Также Фицо заявил, что поддерживает евроинтеграционные стремления Украины.