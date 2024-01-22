В МИД Украины ответили на предложение Фицо по "территориальному компромиссу" с Россией

Представитель ведомства Олег Николенко заявил, что совместные усилия Киева и партнеров направлены на то, чтобы российские войска не дошли до Кошицкого, Пряшевского и других словацких краев.

Related video

Не может быть компромисса относительно территориальной целостности. Об этом заявил спикер МИД Олег Николенко в Facebook.

Представитель ведомства отреагировал на слова премьер-министр Словакии Роберта Фицо о том, что нужно искать выход в отношении оккупированных Россией территорий. Украинский дипломат отметил, что Украина и партнеры прилагают усилия для вывода россиян из Крыма, Донбасса и Луганска. По его словам, совместные усилия направлены на то, чтобы российские войска не дошли до Кошицкого, Пряшевского и других словацких краев.

Важно

"Украина стала полностью подконтрольна США": после заявлений Фицо, в Киеве хотят отменить его визит

"Не может быть компромисса относительно территориальной целостности. Ни Украины, ни Словакии, ни любой другой страны", — пояснил спикер ведомства.

Олег Николенко отметил, что некоторым политикам следует осознать — без безопасности в Украине, не будет безопасности ни в Словакии, ни в Европе в целом. Он призвал приложить усилия и совместными действиями приближать победу Украины.

Заявление Фицо по Украине

Премьер Словакии Фицо 22 января назвал условия для прекращения войны России против Украины. Он намекнул, на какие шаги должна пойти Украина, чтобы остановить войну. По его словам, для достижения мира Украине нужно уступить территорию. По его словам, не нужно ожидать, что Россия отдаст временно захваченные ими украинские территории. Также словацкий политик считает, что якобы Украина находится под влиянием Соединенных Штатов Америки.

Напомним, 20 января Фицо заявил, что Словакия не поддержит членство Украины в НАТО. По словам словацкого премьера, во время встречи с украинским коллегой Денисом Шмыгалем он еще раз озвучит позицию Братиславы относительно будущего Киева.