"Ми їм газ з РФ, вони нам розблокування допомоги від ЄС", — експерти про угоди зі Словаччиною

Словаччина дуже залежить від російського газу, тому Фіцо дозволяє собі антиукраїнські заяви. Але при прагматичних стосунках та під впливом місцевого машинобудівного сектору від нього є користь для України, кажуть Ігор Чаленко та Олексій Буряченко.

Related video

Хоча прем'єр Словаччини Роберт Фіцо доволі часто дозволяє собі провокаційні заяви щодо України, він намагається діяти прагматично та, по суті, обміняв транзит газу через Україну на розблокування Києву допомоги у 50 млрд євро від ЄС. Сама Словаччина, точніше її приватний машинобудівний сектор взагалі дуже зацікавлені в ремонті та обслуговуванні бойової техніки України. Про це в інтерв'ю Фокусу розповіли голова Центру аналізу та стратегії Ігор Чаленко та кандидат політичних наук Олексій Буряченко.

І хоча конкретних домовленностей щодо постачання російського газу через Україну до Словаччини ще не підписано, зазначає Ігор Чаленко, але для словаків газ з РФ є дуже важливою сировиною.

"Сьогодні Словаччині не вистачає газу через балканський потік і хоча через нього має заходити 4 млрд кубометрів газу щороку, але більшу частину буде для себе брати Угорщина, — зазначає експерт. — При всіх намаганнях диверсифікувати забезпечення газом все одно щонайменше третину запасів Словаччина повинна отримувати від Росії".

Крім розблокування пакета допомоги для України від ЄС вдалось отримати від Словаччини техніку для фортифікаційних споруд, зазначає Чаленко. Сьогоднішні контакти зі словацькою стороною мають бути активними, але максимально прагматичними, каже він, але без проявів антиукраїнства.

На думку Олексія Буряченка, Словаччина відрізняється від Угорщини більш кращою з точки зори демократичності ситуацією. На відміну від Віктора Орбана, який спромігся "забетонуватись" в Угорщині завдяки підконтрольним ЗМІ та силам в парламенті, на Фіцо більше впливає опозиція та місцеві представники машинобудівної галузі. Вони вкрай зацікавлені в грошах, а машинобудування є найбільшою галуззю цієї країни — 60% всього промислового комплексу.

"Повністю демонізувати Фіцо не варто, адже він все одно балансир між власним бажанням бути "Орбаном" і вимогами приватного бізнеса та опозиції, — каже Буряченко. — Вся його проросійська риторика базується на потребах газу від РФ".

За словами Ігоря Чаленка, завдання України зараз — не віддалити від себе Словаччину. І хоча при минулому Уряді країни Києв отримував за гроші ЄС та США і радянську авіацію і танки від цієї країни, при Фіцо Україні потрібно зберігти саме прагматичні відносини.

Повна розмова з експертами незабаром вийде на Youtube-каналі Фокусу.

Нагадаємо, Словаччина не блокуватиме рішення про виділення Україні 50 мільярдів євро Європейським Союзом за програмою Ukraine Facility. Також Фіцо заявив, що підтримує євроінтеграційні прагнення України.