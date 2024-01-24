Словаччина не блокуватиме виділення Україні 50 мільярдів євро, – Шмигаль

Уряд країни не буде обмежувати можливість купівлі Україною зброї та техніки у словацького бізнесу, триватиме співпраця у питанні поставок з техніки для зведення оборонних рубежів, зазначає прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

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Словаччина підтримає виділення Україні допомоги у розмірі 50 мільярдів євро з боку Європейського Союзу. Про це у середу, 24 січня, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль за результатами зустрічі зі словацькимм колегою Робертом Фіцо у своєму Telegram-каналі.

"Щойно завершили зустріч із Прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо. Дійшли згоди з низки питань і маємо конкретні домовленості", — заявив Шмигаль.

Він нагадав, що відповідний пакет допомоги від Європейського Союзу передбачає програма Ukraine Facility.

"Словаччина підтримає програму Ukraine Facility, яка передбачає виділення Україні 50 млрд євро з боку Європейського Союзу", — зазначив премʼєр.

Крім того, за інформацією Шмигаля, уряд Словаччини не блокуватиме купівлю Україною зброї та техніки у словацького бізнесу. Водночас триватиме співпраця у питанні поставок з боку словацької компанії техніки для зведення оборонних рубежів.

Також Фіцо заявив про "повну підтримку" євроінтеграційних прагнень України.

Нагадаємо, ще у грудні 2023 року прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан наклав вето на виділення для України 50 млрд євро від Європейського Союзу. Зазначалося, що до голосування про виділення коштів ЄС повернеться наприкінці січня.

Однак на початку січня Угорщина висунула вимогу, після виконання якої була готова зняти вето. Зокрема, ішлося про щорічний перегляд фінансування. 12 січня іноземні журналісти писали, що Єврокомісія може піти на поступки.

Водночас Словаччина заявила, що підтримає вето Угорщини й думку Віктора Орбана про те, що підтримка України повинна відбуватися не за рахунок грошей із бюджетного блоку.

Нагадаємо, саміт, на якому голосуватимуть за виділення Україні 50 млрд євро, відбудеться не в січні, як очікувалося, а 1 лютого. Зазначалося, що його перенесли, аби отримати більше часу для переконання Угорщини.