Чехия приостанавливает сотрудничество со Словакией из-за встречи с главой МИД РФ, — Guardian (фото)

Эксперты отмечают, что Чехия и Словакия традиционно имели особые отношения, учитывая их историю как часть бывшей Чехословакии. Однако недавние действия и высказывания словаков создали напряженность между правительствами.

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Чешская Республика объявила, что приостанавливает межправительственные консультации со Словакией на фоне дальнейшего отхода этой страны ЕС от общеевропейской политики поддержки России. Об этом пишет The Guardian.

Как замечает издание, ссылаясь на мнение политических кругов Чехии, встреча министра иностранных дел Словакии Юрая Бланара с своим коллегой из РФ Сергеем Лавровым — "это уже слишком для Праги".

"Не скрою, что существуют разногласия по ряду очень важных вопросов. Мы считаем встречу глав МИД Словакии и России проблематичной. Поэтому правительство не считает целесообразным проводить в настоящее время межправительственные консультации с правительством Словацкой Республики", — заявил в среду, 6 марта, премьер-министр Чехии Петр Фиала.

Эти две страны традиционно имели особые отношения, учитывая их историю как часть бывшей Чехословакии и тесные экономические связи. Однако некоторые недавние действия и высказывания словацкого истеблишмента создали напряженность по поводу внешнеполитических разногласий.

Объясняя решение приостановить межправительственные консультации, официальные лица Праги подчеркнули, что ценят двусторонние связи со своими соседями.

"Нас связывает со Словакией не только общая история, но и богатство семейных, межличностных и культурных контактов. Однако, думаю, друзья должны быть честными друг с другом и говорить друг другу даже неприятные и сложные вещи", — подчеркнул министр иностранных дел Чехии Ян Липавский.

Поведение Словакии

Хотя Братислава не заблокировала помощь Киеву на уровне ЕС, а премьер-министр страны Роберт Фицо поддерживал диалог с украинскими чиновниками, его риторика об Украине и России вызвала беспокойство в некоторых европейских столицах, включая Прагу, которая возглавляет инициативу по предоставлению Украине помощи с боеприпасами и считается одним из самых ярых сторонников Украины.

"Мы обеспокоены тем, что Словакия идет по неправильному пути. Мы должны работать со словаками по практическим вопросам двух соседних стран, но после заявлений Фицо и встречи их министра иностранных дел с Лавровым нет места для таких жестов, как проведение совместного заседания правительства. Особенно, учитывая время предвыборной кампании в парламент ЕС", — сказал один из чешских инсайдеров Guardian.

Еще один эксперт со стороны Чехии заметил, что Фицо внимательно следит за опросами общественного мнения и знает, что более 50% словаков поддерживают Россию против Украины. То, что он говорит, предназначено для внутреннего потребления, однако может повлиять и на внешнюю политику.

"Я не убежден в искренности Запада в достижении мира в Украине. И снова повторю, что стратегия Запада использовать войну в Украине для ослабления России экономически, военно и политически не работает", — приводит издание слова Фицо, которые он написал на прошедших выходных в Facebook.

Фото: Скриншот

Исследование, проведенное в прошлом году аналитическим центром Globsec, показало, что только 40% словаков считают, что Россия несет главную ответственность за войну на Украине; 34% заявили, что это "Запад спровоцировал Россию", а 17% заметили, что в первую очередь виновата "Украина, которая притесняла русскоязычную часть населения".

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"Десятки военных конфликтов": Словакия возобновила культурное сотрудничество с РФ, — СМИ

Напомним, что Фокус писал: Словакия очень зависит от российского газа, поэтому премьер Фицо позволяет себе антиукраинские заявления. Но при прагматичных отношениях и под влиянием местного машиностроительного сектора от него есть польза для Украины, считают эксперты Игорь Чаленко и Алексей Буряченко.