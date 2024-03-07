Чехія призупиняє співпрацю зі Словаччиною через зустріч із головою МЗС РФ, — Guardian (фото)

Експерти зазначають, що Чехія та Словаччина традиційно мали особливі відносини з огляду на їх історію як частину колишньої Чехословаччини. Однак нещодавні дії та висловлювання словаків створили напруженість між урядами.

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Чеська Республіка оголосила, що призупиняє міжурядові консультації зі Словаччиною на тлі подальшого відходу цієї країни ЄС від загальноєвропейської політики підтримки Росії. Про це пише The Guardian.

Як зауважує видання, посилаючись на думку політичних кіл Чехії, зустріч міністра закордонних справ Словаччини Юрая Бланара зі своїм колегою з РФ Сергієм Лавровим — "це вже занадто для Праги".

"Не приховую, що існують розбіжності з низки дуже важливих питань. Ми вважаємо зустріч глав МЗС Словаччини та Росії проблематичною. Тому уряд не вважає за доцільне проводити наразі міжурядові консультації з урядом Словацької Республіки", — заявив у середу, 6 березня, прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала.

Ці дві країни традиційно мали особливі відносини з огляду на їх історію як частину колишньої Чехословаччини і тісні економічні зв'язки. Однак деякі нещодавні дії та висловлювання словацького істеблішменту створили напруженість стосовно зовнішньополітичних розбіжностей.

Пояснюючи рішення призупинити міжурядові консультації, офіційні особи Праги наголосили, що цінують двосторонні зв'язки зі своїми сусідами.

"Нас пов'язує зі Словаччиною не тільки спільна історія, а й багатство родинних, міжособистісних і культурних контактів. Однак, гадаю, друзі повинні бути чесними один з одним і говорити один одному навіть неприємні та складні речі", — наголосив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський.

Поведінка Словаччини

Хоча Братислава не заблокувала допомогу Києву на рівні ЄС, а прем'єр-міністр країни Роберт Фіцо підтримував діалог з українськими урядовцями, його риторика щодо України та Росії викликала занепокоєння в деяких європейських столицях, зокрема у Празі, яка очолює ініціативу з надання Україні допомоги з боєприпасами та вважається одним із найзатятіших прихильників України.

"Ми стурбовані тим, що Словаччина йде неправильним шляхом. Ми повинні працювати зі словаками з практичних питань двох сусідніх країн, але після заяв Фіцо і зустрічі їхнього міністра закордонних справ із Лавровим немає місця для таких жестів, як проведення спільного засідання уряду. Особливо, враховуючи час передвиборчої кампанії до парламенту ЄС", — сказав один із чеських інсайдерів Guardian.

Ще один експерт з боку Чехії зауважив, що Фіцо уважно стежить за опитуваннями громадської думки і знає, що понад 50% словаків підтримують Росію проти України. Те, що він говорить, призначене для внутрішнього споживання, проте може вплинути і на зовнішню політику.

"Я не переконаний у щирості Заходу в досягненні миру в Україні. І знову повторю, що стратегія Заходу використати війну в Україні для ослаблення Росії економічно, військово і політично не працює", — наводить видання слова Фіцо, які він написав минулими вихідними в Facebook.

Фото: Скриншот

Дослідження, проведене торік аналітичним центром Globsec, засвідчило, що лише 40% словаків вважають, що Росія несе головну відповідальність за війну в Україні; 34% заявили, що це "Захід спровокував Росію", а 17% помітили, що насамперед винна "Україна, яка утискала російськомовну частину населення".

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Нагадаємо, що Фокус писав: Словаччина дуже залежить від російського газу, тому прем'єр Фіцо дозволяє собі антиукраїнські заяви. Але при прагматичних відносинах і під впливом місцевого машинобудівного сектору від нього є користь для України, вважають експерти Ігор Чаленко та Олексій Буряченко.