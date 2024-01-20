"Десятки військових конфліктів": Словаччина відновила культурну співпрацю з РФ, — ЗМІ

За словами нової словацької міністерки Мартіни Шимковічової, культура і художники не повинні платити за війни, тому рішення, яке було ухвалене в березні 2022 року, було скасоване.

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Міністерство культури Словаччини ухвалило рішення скасувати заборону на культурне співробітництво з Російською Федерацією та Білоруссю. Таке рішення ухвалила нова міністерка Мартіна Шимковічова, передає видання Pravda 20 січня.

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Діяла заборона з перших тижнів російського вторгнення в Україну. У березні 2022 року минула міністерка Наталя Міланова віддала наказ, який забороняв будь-яке спілкування чи співпрацю з Москвою та Мінськом. Братислава тоді одразу зайняла чітку позицію і засудила дії Кремля.

У розпорядженні журналістів видання Pravda з'явився документ, який датований 12 січня. У ньому йшлося про скасування наказу про вжиття відповідних заходів.

"З набуттям чинності цього рішення я скасовую внутрішній нормативний акт", — заявила міністерка культури Словаччини.

З понеділка заборони на будь-яку співпрацю з Росією і Білоруссю перестали діяти. Мартіна Шимковичова вважає, що військова агресія не повинна бути причиною для таких заборон.

"У світі тривають десятки воєнних конфліктів, і, на наш погляд, художники та культура не повинні платити за це ціну", — заявила міністерка через свого прессекретаря.

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Документ Наталі Міланової забороняв будь-які контакти з російськими та білоруськими установами, організаціями тощо. Будь-яка комунікація вважалася б грубим порушенням трудової дисципліни. Також були скасовані закордонні поїздки, за винятком гуманітарних цілей.

"Усім організаціям, що перебувають у віданні міністерства, та їхнім співробітникам пропонується скасувати до подальшого повідомлення будь-яку участь у культурних, наукових чи інших вітчизняних або зарубіжних заходах, які організовано, спільно організовано, підтримано чи відвідувано суб'єктом із Росії чи Білорусі", — ішлося в рішенні.

Зараз усі зв'язки можуть відновитися.

Нагадаємо, 20 січня повідомлялося, що Словаччина не підтримає членство України в НАТО, адже це може стати основою для початку третьої світової війни, про що повідомив прем'єр-міністр Роберт Фіцо. За його словами, під час зустрічі з українським колегою Денисом Шмигалем він ще раз озвучить позицію Братислави щодо майбутнього Києва. Поставки зброї не відновляться.