Чехия больше не выдает визы и виды на жительство россиянам и белорусам: что известно

Заявления на получение вида на жительство в Чехии, которые уже направлены в посольство гражданами России или Беларуси, считаются неприемлемыми.

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Чехия больше не будет выдавать визы и виды на жительство гражданам России и Беларуси из-за вторжения в Украину. Об этом заявил премьер-министр страны Петр Фиала, передает Česke Noviny.

В то же время, по словам чиновника, необходимо создать условия для того, чтобы представители оппозиции или студенты, которые не желают иметь ничего общего с соответствующими режимами, могли и дальше учиться, работать и вести деятельность на территории Чехии.

"В правилах предусмотрен ряд исключений, но мы будем продолжать работать над этим", — добавил премьер Чехии.

Заявления на получение вида на жительство в Чехии, поданные россиянами или белорусами в посольстве, считаются неприемлемыми. Это означает, что они не подлежат никакому рассмотрению. С 2023 года запрет распространяется также на граждан, которые, кроме гражданства Российской Федерации и Беларуси, являются также гражданами другого государства.

В то же время иностранцы, которые уже имеют вид на жительство, не являются целевой группой постановления.

На кого не распространяется принятое решение

Положение не распространяется на заявления о выдаче краткосрочных виз, если заявитель является членом семьи гражданина Чехии или гражданина Евросоюза, которого он сопровождает или следует за ним.

Кроме того, решение не распространяется на заявления о выдаче визы, долгосрочного или постоянного вида на жительство, если пребывание заявителя отвечает интересам Чешской Республики и эти интересы засвидетельствованы министром иностранных дел.

Также постановление не распространяется на заявления о предоставлении разрешения на долгосрочное проживание, если заявитель является членом семьи иностранца, имеющего вид на жительство в Чехии. Из-под запрета также исключаются белорусы, которые подают заявление на получение вида на жительство для обучения в университете на основе стипендий, предоставленных Чешской Республикой, Евросоюзом или международными организациями.

Напомним, что после полномасштабного вторжения РФ в Украину Кабинет министров Чехии принял решение прекратить выдачу виз российским, а впоследствии и белорусским гражданам, за исключением гуманитарных случаев. Постановление действовало до 31 марта, но теперь МИД страны предложил новое постановление правительства без конкретного срока для упрощения.

Напомним, что во всем мире официально зарегистрировано более 6,34 миллиона украинских беженцев, из которых 5,9 миллиона, или 93%, находятся в Европе. Такую статистику обнародовало агентство ООН по делам беженцев.