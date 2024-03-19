"Другое мнение": в Словакии объяснили антиукраинскую риторику правительства Фицо

Предыдущее словацкое правительство выступало за твердую поддержку Украины в противостоянии с Россией, однако действующая власть во главе с Робертом Фицо воспринимает полномасштабное вторжение "по-другому".

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Подавляющее большинство стран Запада поддержали Украину в ее противостоянии российской полномасштабной агрессии, и это решение справедливое и правильное. Однако у действующего словацкого правительства, скорее всего, другое мнение. Такое заявление на брифинге в Праге обнародовала президент Словакии Зузанна Чапутова, пишет "Радио Свобода".

"В Европе многие страны приняли решение о поддержке Украины, чтобы когда придет время для переговоров у нее была более сильная позиция и более легитимная позиция. И это вполне правильно и справедливо. Такого мнения придерживались и предыдущие правительства Словакии. Однако, кажется, у текущей власти точка зрения другая", — утверждает Чапутова.

В том числе политик отметила, что, вероятно, причиной решения Чехии о приостановлении межправительственных консультаций со Словацкой Республикой стали недавние заявления правительства, которое возглавляет лояльный к России Роберт Фицо.

Как известно, осенью прошлого года Словакия избрала новый парламент. По результатам выборов к власти пришла партия "Курс — Социальная демократия" и Роберт Фицо. Во время своей предвыборной кампании он обещал отказаться от предоставления Украине бесплатной военной помощи, а также не допустить предоставления Киеву членства в НАТО.

Кроме того, Фицо много раз выступал с кремлевскими тезисами и уже запомнился пророссийской риторикой. Так, он считает, что война в Украине — это "замороженный конфликт", который, по его словам, нельзя решить путем предоставления украинской армии необходимой военной помощи.

На фоне таких серьезных разногласий относительно отношения к российско-украинской войне, недавно власти Чехии приняли решение об отмене совместного заседания правительств со Словакией.

Отметим, что 12 марта в Словакии состоялись протесты против политики Роберта Фицо. Участники акции требовали продолжить поддержку Украины.