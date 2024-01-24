Словаччина не надсилатиме військову допомогу Україні зі складів своєї армії, — спікер парламенту

Петер Пеллегріні заявив, що його держава належить до тих країн, які хочуть переконатися, що сума в 50 мільярдів для України не залишиться безконтрольною і ці ресурси не опиниться в руках спекулянтів.

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Словаччина продовжить реалізацію приватних контрактів у військовій сфері, але не надсилатиме військову допомогу зі складів своєї армії. Про це заявив Петер Пеллегріні, спікер парламенту Словаччини та лідер коаліційної партії "Голос", повідомляє HNonline.

Він наголосив на тому, що не за заявами окремих політиків потрібно оцінювати ставлення словацького народу до України. Країна й надалі надаватиме гуманітарну допомогу та технічну підтримку, зокрема, у розмінуванні. Під час зустрічі з президенткою Європарламенту Робертою Мецолою Пеллегріні повідомив, що йтимуть постачання по лінії міністерства охорони здоров'я країни.

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Спікер запевнив у тому, що Словаччина не планує розривати з Україною приватні військові контракти. Він нагадав, що боєприпаси для України також виробляють на напівдержавних підприємствах. Ці снаряди знищувати не будуть. На сході Словаччини ремонтують пошкоджену українську військову техніку. Це відбувається з ініціативи Німеччини.

Водночас політик наголосив, що Словаччина не буде більше надавати військової допомоги зі своїх оборонних складів. Проте, за його словами, це не означає, що Словаччина відвертається від України. З його слів, його держава належить до тих країн, які хочуть переконатися, що сума в 50 мільярдів для України не залишиться безконтрольною і ці ресурси не опиниться в руках спекулянтів.

Він додав, що в середу прем'єр-міністри Словаччини та України більш детально обговорять цю співпрацю на робочій зустрічі в Ужгороді.

Нагадаємо, 17 січня Словаччина, як повідомила агенція Reuters, ухвалила рішення підтримати вето Угорщини на надання фінансової допомоги для України на суму в 50 мільярдів євро. За словами прем'єра Словаччини Роберта Фіцо, його угорський колега Віктор Орбан веде "законну боротьбу", тому на саміті 1 лютого збирається підтримати позицію Будапешта.