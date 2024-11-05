Відхилив чотири запити: президент Словаччини заборонив жителям країни воювати за Україну

Законодавство Словаччини передбачає тюремний термін за службу в іноземних збройних силах без дозволу офіційних осіб країни.

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Президент Словаччини Петер Пеллегріні відхилив прохання громадян країни щодо дозволу на участь у бойових діях у складі Сил оборони України. Служба в іноземній армії без дозволу президента вважається кримінальним правопорушенням, що передбачає тюремний термін. Про це повідомив портал TERAZ новинного агентства TASR.

Пеллегріні офіційно обійняв посаду в червні цього року, відтоді надійшло чотири запити від громадян, які хотіли приєднатися до ЗСУ. Але всі прохання відхиляли.

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Колишня президентка Словаччини Зузана Чапутова на початку повномасштабного російського вторгнення в Україну дотримувалася щодо цього іншого погляду. І схвалила кілька таких прохань громадян. Кілька словацьких громадян воювали на боці України.

Словацьке законодавство передбачає кримінальне переслідування у вигляді тюремного терміну за службу в іноземних збройних силах без дозволу офіційних осіб країни.

Були й зворотні випадки, коли вихідці зі Словаччини воювали на боці російських військ. І потрапляли в полон Сил оборони. У червні цього року громадянин Словаччини Ярослав Галайчик опинився в полоні в місті Лиман Донецької області. Повідомлялося, що на передовій йому відводилася роль медика.

Нагадаємо, що 29 жовтня стало відомо про пожежу на словацькому заводі ZVS Holding, який виробляє боєприпаси для України.

Також повідомлялося, що 16 жовтня прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив про високу ймовірність завершення війни в Україні найближчим часом.