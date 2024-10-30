У Словаччині виникла пожежа на заводі ZVS Holding, який виробляє боєприпаси для України

Пожежу на заводі боєприпасів у Снині локалізували до вечора. До 2026 року річний оборот продукції планується збільшити до 360 000 одиниць. У підприємство вкладено понад 80 млн євро.

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У словацькому місті Снині напередодні, 29 жовтня, сталася пожежа в приміщенні підприємства компанії ZVS Holding, що виробляє артилерійські снаряди, зокрема і для України. Про це писало словацьке видання Dennik N.

Пожежа сталася о 13:30 за місцевим часом у гідравлічному пресі, який використовується для формування сталевих корпусів великокаліберних боєприпасів.

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Полум'я охопило резервуар гідравлічного мастила і частину покрівлі виробничого цеху, до вечора його локалізували. Двоє працівників заводу отруїлися продуктами горіння. Про інших постраждалих станом на вечір вівторка не повідомлялося.

У пресслужбі компанії ZVS Holding повідомили, що вибухівку на підприємстві в Снині не використовують, тут тільки відбувається виробництво сталевих корпусів снарядів, а після виготовлення корпусів боєприпаси відправляють на інший завод, де вже відбувається заливка вибухівкою. Точну причину пожежі встановлюють. Також поки що немає оцінки збитків або впливу на саме виробництво.

Робоманіпулятор на лінії виробництва снарядів у Сніні

ЗВС Холдинг

Словацька компанія ZVS Holding на початку жовтня 2024 року в місті Снина відкрила нову лінію з виробництва корпусів 155 мм артилерійських боєприпасів.

Найближчим часом виробнича лінія дасть змогу наростити випуск корпусів боєприпасів великого калібру. За планами, до 2026 року завдяки новому обладнанню збільшиться річний оборот виробництва артилерійських боєприпасів 155 мм до 360 000 одиниць.

Вартість інвестицій у розширення виробництва становила 31,5 млн євро. Загалом у завод у Снині вклали понад 80 млн євро.

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