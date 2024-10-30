В Словакии возник пожар на заводе ZVS Holding, который производит боеприпасы для Украины

Пожар на заводе боеприпасов в Снине локализовали к вечеру. К 2026 году годовой оборот продукции планируется увеличить до 360 000 единиц. В предприятие вложено свыше 80 млн евро.

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В словацком городе Снина накануне, 29 октября, произошел пожар в помещении предприятия компании ZVS Holding, которое производит артиллерийские снаряды, среди прочего и для Украины. Об этом писало словацкое издание Dennik N.

Пожар произошел в 13:30 по местному времени в гидравлическом прессе, который используется для формирования стальных корпусов крупнокалиберных боеприпасов.

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Пламя охватило резервуар гидравлического масла и часть кровли производственного цеха, к вечеру его локализовали. Двое работников завода отравились продуктами горения. О других пострадавших по состоянию на вечер вторника не сообщалось.

В пресс-службе компании ZVS Holding сообщили, что взрывчатка на предприятии в Снине не используется, здесь только проходит производство стальных корпусов снарядов.После изготовления корпусов боеприпасы отправляют на другой завод, где уже происходит заливка взрывчаткой. Точную причину пожара устанавливают. Также пока нет оценки ущерба или влияния на само производство.

Робоманипулятор на линии производства снарядов в Снине

ZVS Holding

Словацкая компания ZVS Holding в начале октября 2024 года в городе Снина открыла новую линию по производству корпусов 155 мм артиллерийских боеприпасов.

В ближайшее время производственная линия позволит нарастить выпуск корпусов боеприпасов большого калибра. По планам, к 2026 году за счет нового оборудования увеличится годовой оборот производства артиллерийских боеприпасов 155 мм до 360 000 единиц.

Стоимость инвестиций в расширение производства составила 31,5 млн евро. В общей сложности в завод в Снине вложили свыше 80 млн евро.

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