Доброволець із РФ зізнався, як ліквідував своє командування і перейшов на бік України (відео)

Командири підрозділів "Шторм Z" дають накази розстрілювати росіян, які відмовляють іти на штурм українських позицій. Одного з таких командирів ліквідував доброволець з позивним "Сільвер" перед тим, як опинитись в легіоні "Свобода Росії".

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Росіянин з позивним "Сільвер" долучився до російсько-української війни та пішов добровольцем у підрозділ "Шторм Z", який воював на Донбасі. При цьому насправді — підтримував Україну і діяв відповідно до таємного плану командування легіону "Свобода Росії". У якийсь момент "Сільвер" підірвав командира та перейшов на бік українських Сил оборони. Про бойовий шлях російського проукраїнського добровольця розповіли на YouTube-каналі "Віддушівдушу".

Легіон "Свобода Росії" - розповідь про війну від добровольця "Сільвера"

У перші хвилини розмови "Сільвер" заявив, що йому 24 роки і ще три місяці тому, влітку, він перебував на фронті у районі Очеретиного на захід від Авдіївки на Донбасі. Росіянин пішов у армію добровольцем і до переходу чотири місяці прослужив у підрозділі "Шторм Z". Поруч з ним служили колишні ув'язнені — "зеки", яких розстрілювали, щоб примусити до послуху. З його слів, серед росіян був чоловік, який визвався власноручно здійснювати розстріл: "зачистив" кожного десятого.

"[Розстріляв — Ред.] особисто кожного десятого просто в голову прямо перед шикуванням. [Думали], може у них з'явиться більше мотивації. Командир дав добро", — пояснив росіянин.

Також "Сільвер" розповів про звичку командирів ЗС РФ "обнуляти" військовослужбовців. Основна причина таких дій — це відмова штурмувати українські позиції, втеча з окопів, відмова повернись на позиції, відмова підносити боєприпаси та витягувати поранених. З його слів, цим займається оточення офіцера, який керує підрозділом — спеціальних людей для цього не виділяли.

Крім того, доброволець пояснив, чому він не потрапив до ЛСР, виїхавши з РФ за кордон. З його слів, такий варіант не влаштовував, тому й уклав контракт з наміром відразу перейти на бік українців. При цьому діяти "Сільвер" почав у вересні 2023 року, а вже у лютому розв'язав усі питання. Проходячи формальності, росіянин консультувався з легіоном. Однією з його операцій на фронті було спустошення складу з мінами суміжного підрозділу. Коли ж він вирішив завершити "службу", то підірвав командира "Шторм Z" та перейшов лінію фронту. На відео на моменті 34:33 є кадри ліквідації російського офіцера прямо у землянці.

Зазначимо, 24 вересня Головне управління розвідки показало відео звільнення агрегатного заводу у Вовчанську Харківської області. Серед бійців, які проводити спецоперацію, були добровольці легіону "Свобода Росії" та "Російського добровольчого корпусу".

Нагадуємо, навесні 2024 року польські ЗМІ розповіли, що бійці РДК могли використати на полі бою танк PT-91 Twardy.