Доброволец из РФ признался, как ликвидировал свое командование и перешел на сторону Украины (видео)

Командиры подразделений "Шторм Z" дают приказы расстреливать россиян, которые отказываются идти на штурм украинских позиций. Одного из таких командиров ликвидировал доброволец с позывным "Сильвер" перед тем, как оказаться в легионе "Свобода России".

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Россиянин с позывным "Сильвер" присоединился к российско-украинской войне и пошел добровольцем в подразделение "Шторм Z", которое воевало на Донбассе. При этом на самом деле — поддерживал Украину и действовал в соответствии с тайным планом командования легиона "Свобода России". В какой-то момент "Сильвер" взорвал командира и перешел на сторону украинских Сил обороны. О боевом пути российского проукраинского добровольца рассказали на YouTube-канале "Віддушивдушу".

Легион "Свобода России" — рассказ о войне от добровольца "Сильвера"

В первые минуты разговора "Сильвер" заявил, что ему 24 года и еще три месяца назад, летом, он находился на фронте в районе Очеретино к западу от Авдеевки на Донбассе. Россиянин пошел в армию добровольцем и до перехода четыре месяца прослужил в подразделении "Шторм Z". Рядом с ним служили бывшие заключенные — "зеки", которых расстреливали, чтобы принудить к послушанию. По его словам, среди русских был человек, который вызвался собственноручно осуществлять расстрел: "зачистил" каждого десятого.

"[Расстрелял — Ред.] лично каждого десятого прямо в голову прямо перед построением. [Думали], может у них появится больше мотивации. Командир дал добро", — пояснил россиянин.

Также "Сильвер" рассказал о привычке командиров ВС РФ "обнулять" военнослужащих. Основная причина таких действий — это отказ штурмовать украинские позиции, побег из окопов, отказ вернуться на позиции, отказ подносить боеприпасы и вытаскивать раненых. По его словам, этим занимается окружение офицера, который руководит подразделением — специальных людей для этого не выделяли.

Кроме того, доброволец объяснил, почему он не пошел в ЛСР, выехав из РФ за границу. По его словам, такой вариант не устраивал, поэтому и заключил контракт с намерением сразу перейти на сторону украинцев. При этом действовать "Сильвер" начал в сентябре 2023 года, а уже в феврале решил все вопросы. Проходя формальности, россиянин консультировался с легионом. Одной из его операций на фронте было опустошение склада с минами смежного подразделения. Когда же он решил завершить "службу", то взорвал командира "Шторм Z" и перешел линию фронта. На видео на моменте 34:33 есть кадры ликвидации российского офицера прямо в землянке.

Отметим, 24 сентября Главное управление разведки показало видео освобождения агрегатного завода в Волчанске Харьковской области. Среди бойцов, которые проводить спецоперацию, были добровольцы легиона "Свобода России" и "Российского добровольческого корпуса".

Напоминаем, весной 2024 года польские СМИ рассказали, что бойцы РДК могли использовать на поле боя танк PT-91 Twardy.