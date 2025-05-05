Є 400 тисяч: у Словаччині готують референдум для скасування санкцій проти РФ

Політична сила "Словацький рух відродження" ініціювала оголошення референдуму за скасування санкцій проти Російської Федерації. Представники "Словацького руху" заявили, що начебто зібрали 400 тисяч голосів під відповідною петицією.

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Про спроби Словаччини скасувати санкції проти РФ написало медіа Pravda.

Медіа розповіло, що очільник позапарламентської політичної сили "Словацький рух відродження" Роберт Швец звернувся до президента Словаччини Петера Пеллегріні. Зі слів Швеця, начебто зібралось 400 тисяч підписів словаків під петицією про скасування антиросійських санкцій. Коли під петицією збирається така кількість голосів, це означає, що президент країни має оголосити відповідний референдум, наголосив політик. У статті наводиться приклад питання, яке можуть побачити громадяни.

"Чи погоджуєтеся ви з тим, що Словацька Республіка не повинна застосовувати санкції проти Російської Федерації, які шкодять словацьким громадянам, торговцям та підприємцям?" — навело видання уявне питання, винесене на референдум.

Як заявив Швец, ідею підтримав також голова Соціальної партії Андрей Данко та депутат Європарламенту Мілан Угрі. Видання Pravda навело відповідь адміністрації президента Пеллегріні: наголошується, що питання розглянуть відповідно до закону.

Словаччина та санкції проти РФ — деталі

У статті пояснили, що у Словаччині дійсно є закон про оголошення референдуму щодо питання, по якому зберуть мінімум 350 тисяч підписів. Рішення про референдум має бути прийняте протягом 30 днів після подання звернення. При цьому президент Пеллегріні може звернутись до Конституційного суду щодо питань законності. Також вказано, що на референдум має прийти абсолютна більшість виборців. Рішення вважається прийнятим, якщо "за" проголосує абсолютна більшість тих, хто прийшов, написало Pravda.

У мережі не вдалось відшукати електронних петицій, які б набрали 400-тисячну підтримку громадян Словаччини. Втім, була петиція, створена у листопаді 2024 року: до квітня 2025 набралось 6 тис. підписів, а потім її закрили.

Словаччина та санкції проти РФ - петиція з 6 тисячами голосів Фото: скриншот

Фокус писав про президентські вибори у Словаччині у 2024 році, у яких виграв Пеллегріні. У них брали участь 2,6 млн голосів виборців: підрахунки показують, що петицію про скасування санкцій підписали, умовно, 12% громадян з паспортами. При цьому Пеллегріні, коли йшов на вибори, обіцяв словакам мир та виступав проти підтримки України.

Зазначимо, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, представник політичної сили "Напрямок — соціал-демократі" та однопартієць Пеллегріні, нарвався на образу з боку президентки Єврокомісії Урсули фонд дер Ляєн. Зі слів політика, йому дісталось через мита президента США Дональда Трампа, встановлені на рівні 25%.

Нагадуємо, 3 травня медіа повідомили про синхронну хворобу Роберта Фіцо та президента Сербії Вучича, яка почалась перед парадом у Москві на 9 травня.