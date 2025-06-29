Голова МЗС Словаччини закликав Захід "пробачити Росії все, що сталося"

Міністр закордонних справ Словаччини Юрій Бланар заявив, що завершити війну Росії проти України на полі бою неможливо. На його думку, з Кремлем необхідно налагоджувати контакти й, можливо, "пробачити все, що сталося".

Related video

Словацький урядовець висловив свій погляд на російсько-українську війну в ефірі суспільного мовника Словаччини STVR, передає Dennik N. Він вважає, що досягати миру потрібно дипломатичним шляхом.

"Повернімося до дотримання міжнародного права і шукаймо шляхи комунікації з Російською Федерацією", — сказав Юрай Бланар.

За його словами, урядам західних країн потрібно знайти способи співпраці з Москвою.

"А може, навіть пробачити все, що сталося", — передають журналісти слова Бланара.

Також він висловився про потенційну загрозу війни між РФ і Північноатлантичним альянсом (НАТО).

"Ми не хочемо війни між Росією та НАТО, бо це буде Третя світова війна", — сказав голова МЗС Словаччини.

Заступник голови парламентського комітету у закордонних справах та заступник голови "Соціалістичної партії" Словаччини Томаш Валашек у відповідь на слова Юрая Бланара зазначив, що, на його думку, нейтральна позиція в питанні російсько-української війни була б "цілковитою дурістю".

"Ми будемо серед перших, хто помилиться у випадку з Росією. Єдине відповідальне рішення в цій ситуації — чесно готуватися до оборони. Не тому, що ми хочемо війни, а щоб дати зрозуміти будь-якому агресору, що це не має значення", — сказав Валашек.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо 28 червня заявив, що не хоче особисто зустрічатись із президентом України Володимиром Зеленським, оскільки український лідер його "ненавидить".

14 квітня Роберт Фіцо заявляв, що поїде на святкування Дня перемоги 9 травня до Москви.

18 червня ЗМІ писали, що в Словаччині ексміністра оборони Ярослава Надя підозрюють у незаконному постачанні зброї Україні.