Трамп скасував санкції проти кількох російських установ: серед них "Рособоронекспорт"

Підписавши указ про скасування санкцій проти Сирії, президент США Дональд Трамп заразом виключив із санкційного списку й деякі російські компанії. Під сирійськими санкціями перебували зокрема кілька російських банків і державна компанія "Рособоронекспорт".

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Перші антисирійські санкції Штати почали запроваджувати з 2004 року. Після повалення режиму Башара Асада Дональд Трамп ухвалив рішення припинити програму санкцій проти Сирії. Журналісти The Moscow Times пишуть, що з 1 липня з "чорних списків" США разом із сирійськими були виключені російські банки, установи та деякі фізичні особи.

За словами журналістів, антисирійські санкції скасовані для банку "Темпбанк", що був позбавлений ліцензії 2017 року, іранського "Мир Бизнес Банк", РФК-Банку, а також з компаній "Промсырьемпорт", "Глобальные концепции групп", Global Vision Group, "СТГ Логистик", "Маритайм Ассистанс" та інших.

Під сирійськими санкціями перебував і "Рособоронэкспорт", що є єдиним у РФ посередником з експорту та імпорту всього спектра кінцевої продукції, технологій і послуг військового та подвійного призначення та входить до складу державної корпорації "Ростех".

Трамп скасував санкції проти ексголови Калмикії

Опублікований 30 червня реліз Управління з контролю за іноземними активами американського Мінфіну (OFAC) також свідчить про скасування санкцій проти експрезидента Міжнародної шахової федерації (ФІДЕ) та колишнього глави Калмикії Кірсана Ілюмжинова. У 2015 році звинувачували у підтримці режиму Башара Асада в Сирії, і через це його активи у США були заморожені. Сирійській санкції указом Трампа було знято і з банку "Російський фінансовий альянс", що належить Ілюмжинову.

Указ про скасування санкцій проти Сирії Дональд Трамп підписав 30 червня. У Білому домі пояснили, що цей документ не передбачає скасування санкцій проти колишнього сирійського президента Башара Асада та його соратників, а також іранських посередників, порушників прав людини, наркоторговців, осіб, пов'язаних із хімічною зброєю та терористичним угрупуванням ІДІЛ.

Нагадаємо, ЗМІ 1 липня писали, що прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо відмовився підписати 18-й пакет санкцій ЄС проти РФ і висунув кілька умов. Зокрема Словаччина вимагає гарантій захисту словацьких компаній у випадку судових позовів з боку "Газпрому" та відшкодування спричинених припиненням транзиту російського газу бюджетних втрат.

Президент Чехії Петр Павел 30 червня розповів, що учасники закритої зустрічі під час саміту Північноатлантичного альянсу (НАТО) в Гаазі переконували Трампа ввести санкції проти РФ.