Переконували Трампа ввести санкції проти РФ: президент Чехії розповів про закриту зустріч у Гаазі

Президент Чехії Петр Павел розповів, що президенту США Дональду Трампу потрібно "провокувати", а Європу потрібно підштовхувати. Він описав переговори на саміті НАТО в Гаазі та події за "столом пошани", за яким, окрім Павла і Трампа, сидів також король Нідерландів.

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"Ми дуже одностайно і колективно переконали його, що настав час суттєво посилити економічний тиск на Росію. Не з метою дати Росії економічно завалитися — це не в наших інтересах, — а щоб він зрозумів, що в нього просто немає іншого вибору, окрім як діяти. Він поки що стриманий, але він розуміє, що це дуже дієвий інструмент", — заявив чеський президент у передачі CNN Prima NEWS.

Під час саміту НАТО президент Петр Павел сидів за одним столом з королем Віллемом-Олександром, генсеком НАТО Марком Рютте і президентом США Дональдом Трампом. За словами Павела, він обговорював з Трампом не тільки його особисті стосунки з Чехією і Чехословаччиною через його першу дружину Івану Трамп, а й митну війну з Китаєм і війну в Україні.

Вечеря, на якій лідери Європи спілкувалися з президентом США Фото: Facebook Petr Pavel

Трамп згадав, що підвищення мит для Китаю призвело до того, що Пекін змінив свою позицію, а Павло зазначив, що саме такі рішучі дії необхідно зробити зараз щодо Росії. Якщо Китай відчув це протягом місяця, то Росія та її економіка відчують це, можливо, протягом тижня або двох.

"Насамперед, нам потрібно посадити Росію за стіл переговорів — якщо її немає, то обговорювати нічого", — сказав президент, змалювавши діалог з американським колегою.

За словами президента Чехії, Трамп задавався питанням, чому Європа не може інвестувати п'ять відсотків свого ВВП в оборонний бюджет наступного року.

"Ми хором пояснили йому, що навіть якщо ми знайдемо політичну угоду і спрямуємо ці п'ять відсотків на оборону з наступного року, нам не матимемо що купувати, бо промисловість не спроможна це виробляти, але нема кому і нема де буде це обслуговувати, бо в нас немає інфраструктури", — сказав Павло.

Чеський президент також зазначив, що Трамп — людина, якій потрібно "провокувати" по-своєму, але Європі потрібен поштовх. За словами Павла, попередні американські президенти попереджали про необхідність більше інвестувати в оборону — чи то Джордж Буш-молодший, чи то Барак Обама, — але Європа сприймала ці заклики легковажно.

"Дональд Трамп прийшов з іншим підходом — він просто сказав, що якщо ви цього не зробите, я вас не буду захищати. Для всіх це прозвучало як шрапнель, але це розбудило їх", — сказав Павло.

Петро Павло зазначив, що Росія становить велику небезпеку для всіх.

Саміт НАТО в Гаазі

"Вам просто потрібно послухати президента Володимира Путіна, міністра закордонних справ РФ або деяких ідеологів Росії, до яких прислухається місцева громадськість. Нещодавно Путін повторив те, що протягом століть знаходило відгук у Росії — куди б не ступив російський солдат, це російська земля. Що вони залишають за собою право захищати своїх громадян, де б вони не перебували у світі. Якщо ми подивимося, наприклад, на країни Балтії, де російськомовне населення становить близько 15-25 відсотків, то можна сказати, що, за словами Путіна, росіяни мають законне право входити на територію цих країн і захищати меншини, якщо вважатимуть за потрібне. Це не той світ, у якому ми хочемо жити", — наголосив Петро Павло.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про що розмовляли президент України Володимир Зеленський і президент США в Гаазі.

Також на саміті НАТО в Гаазі стався комічний інцидент із генсеком НАТО Марком Рютте і Дональдом Трампом. Президент США отримав нове прізвисько, яке йому дуже сподобалося.