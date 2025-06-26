Американський татко: Трампу сподобалося нове прізвисько, але генсек НАТО все заперечує

Марк Рютте вирішив полестити президенту США під час саміту в Гаазі, але жарт вийшов з-під контролю. Тож генсеку НАТО довелося виправдовуватися, що він не називав Дональда Трампа "татком". А якщо й називав, то в іншому сенсі.

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Білий дім опублікував відео, на якому видно, як президент США Дональд Трамп бере участь у саміті НАТО цього тижня, під саундтрек до пісні R&B-співака Ашера 2010 року "Hey Daddy (Daddy's Home)". Це було відсилання на те, що генеральний секретар НАТО Марк Рютте 25 червня назвав Трампа "татком", коли його запитали про роздратовані репліки президента США на адресу Ізраїлю та Ірану після того, як ці дві країни ризикували порушити крихке перемир'я, яке він допоміг укласти, пише Time.

Відео, опубліковане Білим домом

"По суті, у нас є дві країни, які воюють так довго і так завзято, що вони не розуміють, якого біса коять", — заявив Трамп у вівторок, залишаючи Білий дім і прямуючи до Гааги.

"Іноді татові доводиться використовувати міцні вирази", — сказав Рютте, сидячи поруч із Трампом на саміті в Гаазі.

Раніше Рютте похвалив Трампа за санкціонування ударів по трьох ядерних об'єктах в Ірані минулими вихідними.

Коли Трампа запитали про те, чому Рютте називає його "татком", Трамп заявив: "Він мене любить. Якщо ні, я дам вам знати, повернуся і відшльопаю його як слід".

"Він зробив це дуже ласкаво: "Татко, ти мій татко", — передражнив Трамп генсека НАТО.

Рютте пізніше спробував пояснити, що він не називав Дональда Трампа "татком", а радше хотів зіставити ставлення Трампа до Європи зі ставленням батька.

"Я сказав, що іноді в Європі я чую, як країни кажуть: "Гей, Марку, США залишаться з нами?" І я сказав, що це трохи схоже на те, як маленька дитина запитує свого тата: "Гей, ти все ще залишаєшся з сім'єю?" — спробував пояснити Марк Рютте.

Марк Рютте і Дональд Трамп на саміті НАТО в Гаазі

Варто зазначити, що Дональда Трампа вже не вперше називають "татком", і, схоже, йому це подобається.

В інтерв'ю 2023 року колишньому ведучому Fox News Такеру Карлсону гольфіст Джон Дейлі сказав, що він та інші гольфісти "хочуть повернути татуся Трампа", після чого Трамп репостив це повідомлення. Дейлі сказав, що називає Трампа "татком" відтоді, як вони зустрілися 1992 року.

Карлсон також одного разу порівняв Трампа з "татком" на мітингу в жовтні 2024 року, коли він порівняв частину американської громадськості з "примхливою 15-річною донькою, що перебуває під впливом гормонів".

"Має бути момент, коли тато повертається додому і знаєте, що він каже? Ти була поганою дівчинкою і зараз тебе жорстко відшльопають", — заявляв Карлсон.

Нагадаємо, на саміті НАТО заявили, що Україну на полі бою чекає "напружене і складне" літо.

А президент України Володимир Зеленський приїхав на саміт НАТО в чорному костюмі. Голова держави обіцяв відмовитися від мілітарі-стилю тільки після завершення війни з Росією.