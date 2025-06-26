Україну на полі бою чекає "напружене і складне" літо: які оцінки дають у НАТО, — Defense One

Попри важкі втрати, російські війська збережуть темпи наступу на окремих ділянках фронту в Україні, тож Сили оборони упродовж літньої кампанії зіштовхнуться з додатковими труднощами та напруженням. Водночас суттєвого прориву з обох сторін не очікується.

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Такий прогноз був озвучений 24 червня високопоставленим представником НАТО на умовах анонімності в рамках саміту Альянсу, пише Defense One.

За словами респондента Росія "впевнено просувається" в Сумській області та формує буферну зону навколо Курського виступу. Також відзначається активізація російських військ у районі Запоріжжя. Проте в НАТО не вважають, що Збройні сили РФ мають у своєму розпорядженні достатні резерви, щоб скористатися локальними успіхами.

"Насправді ситуація на полі бою залишається складною. Україна продовжує демонструвати новаторський дух... але на нас чекає напружене і важке літо", — заявив він журналістам.

Згідно з даними НАТО, російська армія щодня втрачає близько 1300 осіб убитими і пораненими, а з початку повномасштабного вторгнення загальна кількість втрат перевищила один мільйон осіб.

При цьому оборонна промисловість Росії продовжує функціонувати на високих потужностях: щомісяця випускають близько 130 танків, включно з модернізованими машинами, а річний обсяг виробництва артилерійських снарядів досягає 3 мільйонів одиниць — утричі більше, ніж цільовий показник США до 2026 року.

"Промислові потужності працюють на максимумі, але в них брак робочої сили, значний дефіцит бюджету, який частково фінансується за рахунок фонду національного добробуту, але він починає виснажуватися. Усе це, безумовно, створює навантаження на російську економіку", — зазначив представник НАТО.

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Щодо дипломатичних перспектив врегулювання, НАТО не бачить ознак готовності Кремля до змістовних переговорів про припинення вогню. А виступ президента України Володимира Зеленського на саміті був стриманим: він знову закликав союзників до посилення підтримки та застеріг про можливу агресію Росії щодо інших країн Європи. Водночас союзники вважають малоймовірним вторгнення РФ і наголошують, що П'ята стаття статуту Альянсу залишається сильним стримувальним фактором.

Нагадаємо, 25 червня в Гаазі відбулася двостороння зустріч президентів Володимира Зеленського та Дональда Трампа. Фокус з'ясував, про що домовилися лідери держав і яку вагу на даному етапі російсько-української війни має особиста розмова президентів України та США.