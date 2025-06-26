Украину на поле боя ждет "напряженное и сложное" лето: какие оценки дают в НАТО, — Defense One

Несмотря на тяжелые потери, российские войска сохранят темпы наступления на отдельных участках фронта в Украине, поэтому Силы обороны в течение летней кампании столкнуться с дополнительными трудностями и напряжением. В то же время существенного прорыва с обеих сторон не ожидается.

Related video

Такой прогноз был озвучен 24 июня высокопоставленным представителем НАТО на условиях анонимности в рамках саммита Альянса, пишет Defense One.

По словам респондента Россия "уверенно продвигается" в Сумской области и формирует буферную зону вокруг Курского выступа. Также отмечается активизация российских войск в районе Запорожья. Тем не менее в НАТО не считают, что Вооруженные силы РФ располагают достаточными резервами, чтобы воспользоваться локальными успехами.

"На самом деле ситуация на поле боя остается сложной. Украина продолжает демонстрировать новаторский дух… но нас ждет напряженное и трудное лето", — заявил он журналистам.

Согласно данным НАТО, российская армия ежедневно теряет около 1300 человек убитыми и ранеными, а с начала полномасштабного вторжения общее число потерь превысило один миллион человек.

При этом оборонная промышленность России продолжает функционировать на высоких мощностях: ежемесячно выпускается около 130 танков, включая модернизированные машины, а годовой объем производства артиллерийских снарядов достигает 3 миллионов единиц — втрое больше, чем целевой показатель США к 2026 году.

"Промышленные мощности работают на максимуме, но у них нехватка рабочей силы, значительный дефицит бюджета, который частично финансируется за счет фонда национального благосостояния, но он начинает истощаться. Все это, безусловно, создает нагрузку на российскую экономику", — отметил представитель НАТО.

Важно

"Будет высасывать резервы": офицер спрогнозировал, чем закончится наступление РФ на Сумы

Что касается дипломатических перспектив урегулирования, НАТО не видит признаков готовности Кремля к содержательным переговорам о прекращении огня. А выступление президента Украины Владимира Зеленского на саммите было сдержанным: он вновь призвал союзников к усилению поддержки и предостерег о возможной агрессии России в отношении других стран Европы. В то же время союзники считают маловероятным вторжение РФ и подчеркивают, что Пятая статья устава Альянса остается сильным сдерживающим фактором.

Напомним, 25 июня в Гааге состоялась двусторонняя встреча президентов Владимира Зеленского и Дональда Трампа. Фокус выяснил о чем договорились лидеры государств и какой вес на данном этапе российско-украинской войны имеет личный разговор президентов Украины и США.