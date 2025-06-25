"Будет высасывать резервы": офицер спрогнозировал, чем закончится наступление РФ на Сумы

Украинские военные описали ситуацию на Сумском направлении, которое превратилось в "ад" для врага. Однако Россия продолжает бросать туда пехоту, и "тотальный разгром" старший лейтенант Сил обороны с позывным "Алекс" считает маловероятным.

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"Наверное уже в третий раз повторю, что Сумское направление сейчас — это как Волчанский ровно год назад: сначала провал, хаос, стягивание боеспособных резервов, остановка врага и даже успешные контратакующие действия в некоторых моментах", — подчеркнул он в Telegram 25 июня.

Военнослужащий отметил, что ситуацию нужно оценивать трезво и понимать, что "тотальный разгром" и линию фронта по госгранице — очень маловероятны. По прогнозу офицера, скорее всего наступление ВС РФ в Сумской области закончится замораживанием направления и "неприятным аппендиксом" в регионе, который будет высасывать резервы.

"Алекс" подчеркнул, что главное — не оставить тот "аппендикс" без внимания, как происходит на Волчанском направлении. Он добавил, что "рецидив" — это очень плохо, и выразил надежду, что украинцы этого не увидят.

Также офицер описал актуальную ситуацию на Сумском направлении. По его словам, российские оккупанты "никак не могу успокоиться". Вражеские командиры "бросают свою пехоту в ад", из штурмовой группы в 8-10 человек выживают двое-трое в лучшем случае. Среди бойцов ВС РФ наблюдается ухудшение морального состояния, некоторые захватчики просто убегают с позиций.

В то же время военнослужащий 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар" Станислав Бунятов с позывным "Осман" сообщил, что на Сумском направлении наконец-то появляется хоть какое-то взаимодействие и слаженная работа подразделений. Он отметил, что до идеала еще далеко. Однако, как рассказал воин, даже минимальная координация уже создала "немалые трудности" для врага — и в обороне, и в наступлении.

Напомним, руководитель ЦПД при СНБО Андрей Коваленко тоже информировал, что некоторые бойцы ВС РФ бросают позиции на Сумском направлении.

22 июня аналитики DeepState сообщали, что ВСУ удалось освободить Андреевку в Сумской области. Это село расположено на расстоянии примерно 5 километров от границы.