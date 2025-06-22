Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Военный Фокус Российско-украинская война

ВСУ провели удачное контрнаступление под Сумами: что удалось освободить (карта)

ВСУ, армия, военные
Фото: Генштаб ВСУ | Военные ВСУ (иллюстративное фото)

Вооруженные силы Украины начали контрнаступление на территории Сумской области, освободив село Андреевка.

Related video

Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов н.п. Андреевка, сообщают аналитики ресурса DeepState.

Еще в субботу, 21 июня, территория населенного пункта Андреевка в Хотинской поселковой общине Сумского района находилась под контролем ВС РФ.

сумская область, андреевка. сумы Fullscreen
Ситуация на Сумщине 21 июня
Фото: Скриншот

Сейчас село, которое находится на расстоянии примерно 5 км от российской границы, "зачищено" от войск агрессора. Площадь освобожденной территории составляет 3,89 кв.км.

сумщина, андреевка Fullscreen
Ситуация на Сумщине 22 июня
Фото: Скриншот

В Deep State уточняют, что после длительных боев и мероприятий по зачистке недобитков, бойцы 225-го отдельного штурмового полка смогли взять под контроль село.

Этими действиями удалось отвлечь силы из других населенных пунктов и остановить дальнейшее продвижение ВС РФ к Хотину и Писаревке.

На закрепление в село завели 110-ю отдельную механизированную бригаду имени генерал-хорунжего Марка Безручко.

Ситуация на Сумщине от Генштаба ВСУ

Ситуация на Сумщине Fullscreen
Ситуация на Сумщине
Фото: Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки на Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские воины отбили 17 атак захватчиков, говорится в сводке Генерального штаба. Враг нанес 12 авиационных ударов, применив при этом 26 управляемых авиационных бомб, и осуществил 260 обстрелов, восемь из которых — из реактивных систем залпового огня.

В то же время старший лейтенант Сил обороны Украины с позывным "Алекс" отмечает, что хотя Андреевку и освободили, но легче не стало.

"Как и я говорил, это Волчанское направление 2.0", — подчеркнул военный.

Напомним, главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский во время общения с журналистами рассказывал, что украинские войска успешно отражают наступательные попытки противника в направлении Юнаковки, стабилизировав ситуацию на границе Сумской и Харьковской областей.

Фокус писал, что 14 июня президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что бойцы 225-го отдельного штурмового полка ВСУ выбили российские оккупационные войска из села Андреевка Сумской области. Глава государства также уточнил, что на этом направлении противник сосредоточил 53 тысячи солдат.