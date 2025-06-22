Наступление РФ на Сумскую область: Сырский рассказал об успешных контратаках ВСУ

Украинские войска успешно отражают наступательные попытки противника в направлении Юнаковки, стабилизировав ситуацию на границе Сумской и Харьковской областей.

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После ряда интенсивных боев линия фронта зафиксирована по линии Кондратовка – Андреевка – Яблоновка – Юнаковка. Затем она проходит вдоль государственной границы и частично заходит на территорию России в районе Глушкова, где Вооруженные Силы Украины удерживают плацдарм площадью около 90 квадратных километров. Об этом главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский сообщил во время общения с журналистами, передает издание "Главком".

По данным командования, на этот участок российское военное руководство перебросило около 10 тысяч личного состава. Общая численность вражеских сил на Северослобожанском направлении составляет примерно 50 тысяч, среди которых две десантные дивизии, четыре основные бригады ВС РФ и 177-й полк морской пехоты Каспийской флотилии.

Командующий группировкой Вооруженных Сил Украины на Сумском направлении бригадный генерал Олег Апостол, который недавно возглавил Десантно-штурмовые войска, осуществляет эффективное руководство обороной, сообщил главнокомандующий Сырский. Благодаря действиям украинских войск, значительная часть вражеских сил, планировавших переброску на направление Покровска, была зафиксирована и вынуждена вернуться назад.

Успешная реализация Курской операции, которая ранее оттянула на себя около 63 тысяч российских военных, а с учетом союзных сил — около 70 тысяч, позволила ослабить давление противника по другим направлениям и перегруппировать украинские войска. В результате заявленный еще в сентябре 2024 года захват Покровска до сих пор не произошел.

В то же время, на вопрос об угрозах захвата Сум, Сырский подтвердил, что такие намерения со стороны российского командования существуют. В этой связи на всех потенциально опасных участках фронта идет интенсивная работа по обустройству оборонных рубежей, строительству инженерных сооружений и установке антидроновых систем, причем Сумы и Сумская область находятся в приоритете этих мероприятий.

Наступление РФ на Сумскую область: что известно

Народный депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин 17 июня рассказал, что после отхода из Курской области фортификации под Сумами строили в спешке и под вражескими обстрелами. Он заявил, что на этом участке фронта нет системной и масштабной полосы укреплений.

Начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров 19 июня сообщал, что дороги в регионе укрывают антидронными сетками. Аналитики DeepState в свою очередь заявляли, что оккупанты продвинулись в Юнаковке.

Военнослужащий 225-го отдельного штурмового полка с позывным "Гор" 20 июня рассказал о штурмовых действиях россиян под Сумами. Он отметил, что враг на этом направлении продолжает тактику "мясных штурмов".