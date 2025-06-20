Тактика северокорейцев: боец ВСУ раскрыл детали штурмовых действий россиян под Сумами

Ситуация в Сумской области Украины после недавнего обострения стабилизировалась, однако российские силы продолжают сохранять высокую активность, задействует в регионе наиболее боеспособные подразделения и большое количество беспилотников.

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Тактика российских войск остается прежней — штурмы малыми пехотными группами с ограниченным применением бронетехники, сообщил в эфире телеканала Армия TV военнослужащий 225-го отдельного штурмового полка с позывным "Гор".

О ситуации в Сумской области (смотреть с 48:20)

"Очень много расчетов, мы это видим. С той частотой, с которой работают их FPV, мы понимаем, что на небольшом отрезке фронта их может быть 5-6-7 экипажей. Также работа FPV на оптоволокне. Их труднее перехватывать", — рассказал боец.

Он добавил, что несмотря на временное замедление наступательных действий, расслабляться нельзя. По его словам, Россия длительное время концентрировала на этом направлении отобранные части, и даже после потерь продолжает тактику "мясных штурмов" с расчетом на истощение украинских оборонительных ресурсов.

"Мы это наблюдали и когда они корейцами сражались и когда они своими воюют. Это довольно присущая для них черта", — отметил военнослужащий отдельного штурмового полка.

Боевые действия в Сумской области

О ситуации в Сумской области сообщил также военный корреспондент Богдан Мирошников. В своем Telegram-канале он отметил, что, несмотря на стабилизацию на некоторых участках, наступательный потенциал ВС РФ в регионе еще далеко не исчерпан — противник все время вводит резервы.

Мирошников также отметил, что украинская сторона улучшила управляемость своих подразделений, однако эти организационные улучшения произошли с опозданием, и теперь для полной остановки врага потребуются месяцы тяжелых боев.

По информации Генштаба ВСУ, на Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отразили 13 атак россиян. Неприятель продолжает наносить авиаудары с использованием управляемых авиабомб (КАБ).

"Агрессор нанес восемь авиационных ударов с применением девяти КАБ, а также осуществил 207 обстрелов, в том числе – десять из реактивных систем залпового огня", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Сумской области на определенных направлениях укрывают дороги антидроновими сетками. По словам руководителя Сумской ОВА Олега Григорова, такие укрытия затрудняют вражескую аэроразведку и защищают от дронов.