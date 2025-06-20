Тактика північнокорейців: боєць ЗСУ розкрив деталі штурмових дій росіян під Сумами

Ситуація в Сумській області України після нещодавнього загострення стабілізувалася, проте російські сили продовжують зберігати високу активність, залучають у регіоні найбільш боєздатні підрозділи та велику кількість безпілотників.

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Тактика російських військ залишається незмінною — штурми малими піхотними групами з обмеженим застосуванням бронетехніки, повідомив в ефірі Армія TV військовослужбовець 225-го окремого штурмового полку з позивним "Гор".

Про ситуацію в Сумській області (дивитися з 48:20)

"Дуже багато розрахунків, ми це бачимо. З тією частотою, з якою працюють їхні FPV, ми розуміємо, що на невеликому відрізку фронту їх може бути 5-6-7 екіпажів. Також робота FPV на оптоволокні. Їх важче перехоплювати", — розповів боєць.

Він додав, що попри тимчасове уповільнення наступальних дій, розслаблятися не можна. За його словами, Росія тривалий час концентрувала на цьому напрямку відібрані частини, і навіть після втрат продовжує тактику "м'ясних штурмів" із розрахунком на виснаження українських оборонних ресурсів.

"Ми це спостерігали та коли вони з корейцями билися, і коли вони своїми воюють. Це досить притаманна для них риса", — зазначив військовослужбовець окремого штурмового полку.

Бойові дії в Сумській області

Про ситуацію в Сумській області повідомив також воєнний кореспондент Богдан Мірошников. У своєму Telegram-каналі він зазначив, що, попри стабілізацію на деяких ділянках, наступальний потенціал ЗС РФ у регіоні ще далеко не вичерпаний — противник весь час вводить резерви.

Мірошников також зазначив, що українська сторона поліпшила керованість своїх підрозділів, однак ці організаційні поліпшення відбулися із запізненням, і тепер для повної зупинки ворога потрібні місяці важких боїв.

За інформацією Генштабу ЗСУ, на Північно-Слобожанському та Курському напрямках українські захисники відбили 13 атак росіян. Ворог продовжує завдавати авіаударів із використанням керованих авіабомб (КАБ).

"Агресор завдав вісім авіаційних ударів із застосуванням дев'яти КАБ, а також здійснив 207 обстрілів, зокрема — десять із реактивних систем залпового вогню", — йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що в Сумській області на певних напрямках укривають дороги антидроновими сітками. За словами керівника Сумської ОВА Олега Григорова, такі укриття ускладнюють ворожу аеророзвідку та захищають від дронів.