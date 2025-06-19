Наступ на Сумщині: дороги укривають антидроновими сітками, а росіяни мають успіхи в просуванні

У Сумській області на визначених напрямках укривають дороги антидроновими сітками. Водночас росіяни просуваються біля Юнаківки, Сумського району.

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Дороги укривають на визначених напрямках, зокрема в прикордонних громадах, де ворог не припиняє атак, повідомляє начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

"Такі укриття ускладнюють ворожу аеророзвідку та захищають від дронів. Це ще один важливий крок для безпеки людей і збереження логістики. Роботи продовжуємо", — зазначив голова Сумської ОВА.

Просування ЗС РФ: деталі

Водночас аналітики DeepState повідомляють, що ворог просунувся в Юнаківці, Сумської області, біля Олександро-Калинового та Одрадного у Донецькій області.

Юнаківка, просування ЗС РФ Фото: DeepStateMAP

Нагадаємо, оборонні споруди в Сумській області будували нашвидкуруч і під обстрілами росіян. Системної та масштабної смуги укріплень немає, заявив член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Сергій Рахманін в інтерв'ю виданню New Voice.

Фокус також писав, що 9 червня народна депутатка Мар'яна Безугла стверджувала, що завдяки наступу окупантів на Сумщині українські чиновники "списують майно".

А 3 червня Безугла заявила, що Курську операцію не використали для підготовки Сумщини до оборони. У цій області найгірше підготовлені фортифікаційні споруди з усіх інших ризикованих областей.