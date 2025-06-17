Фортифікації під Сумами будували поспіхом після виходу ЗСУ з Курської області, — нардеп (відео)
Оборонні споруди в Сумській області будували нашвидкуруч і під обстрілами росіян. Системної та масштабної смуги укріплень немає, впевнені у Верховній Раді.
Член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Сергій Рахманін особисто не бачив усіх фортифікацій у прикордонній зоні. Але в тих районах, де йому вдалося побувати, надійних укріплень не було, заявив політик в інтерв'ю виданню New Voice.
На його думку, логічним кроком виглядало б своєчасне будівництво захисних укріплень. Інша проблема криється у відсутності контролю за процесом будівництва. Наразі цим займаються інженерні війська ЗСУ та Держслужба транспорту у складі Сил оборони України.
"Я їх не бачив у нормальній якості та потрібній кількості, коли проїжджав. Військові скаржилися, що вони не розуміють, чому фортифікаційні споруди не будуються як системна масштабна смуга", — зауважив Рахманін.
Нардеп стверджує, що фортифікації почали зводити при виході частин ЗСУ з Курської області під вогнем росіян.
"Коли противник уже контролював нашу логістику і російські БПЛА працювали досить активно. Їх зробили нашвидкуруч і без урахування особливостей цієї війни", — підкреслив він.
Нагадаємо, на кордоні Дніпропетровської та Донецької областей уже будують фортифікаційні споруди, щоб затримати можливі атаки військ Росії.
Розслідувачі проєкту Bihus.Info з'ясували, що компанії, які будують фортифікації в Херсонській і Житомирській областях, можуть бути пов'язані з близьким оточенням президента Володимира Зеленського. Будівельники завищували свої ціни на десятки мільйонів гривень.