Фортификации под Сумами строили в спешке после выхода ВСУ из Курской области, – нардеп (видео)

Оборонительные сооружения в Сумской области строили на скорую руку и под обстрелами россиян. Cистемной и масштабной полосы укреплений нет, уверены в Верховной Раде.

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Член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин лично не видел все фортификации в приграничной зоне. Но в тех районах, где ему удалось побывать, надежных укреплений не было, заявил политик в интервью изданию New Voice.

Инженерные войска ВСУ и Госслужба транспорта ответственны за фортификации

По его мнению, логичным шагом выглядела бы своевременная постройка защитных укреплений. Другая проблема кроется в отсутствии контроля за процессом строительства. Сейчас этим занимаются инженерные войска ВСУ и Госслужба транспорта в составе Сил обороны Украины.

"Я их не видел в нормальном качестве и нужном количестве, когда проезжал. Военные жаловались, что они не понимают, почему фортификационные сооружения не строятся как системная масштабная полоса", — заметил Рахманин.

Нардеп утверждает, что фортификации начали возводить при выходе частей ВСУ из Курской области под огнем россиян.

"Когда противник уже контролировал нашу логистику и российские БПЛА работали довольно активно. Их сделали на скорую руку и без учета особенностей этой войны", — подчеркнул он.

Напомним, на границе Днепропетровской и Донецкой областей уже строят фортификационные сооружения, чтобы задержать возможные атаки войск России.

Расследователи проекта Bihus.Info выяснили, что строящие фортификации в Херсонской и Житомирской областях компании могут быть связаны с близким окружением президента Владимира Зеленского. Строители завышали свои цены на десятки миллионов гривен.