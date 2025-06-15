С защитой от FPV-дронов: на границе Днепропетровской области строят подземные позиции, — DeepState

На административной границе Днепропетровской и Донецкой областей строят инженерно-фортификационные сооружения в виде эшелонированной обороны, которая должна задержать и истощить врага, нанося ему максимальные потери.

Related video

Представители OSINT-проекта DeepState лично убедились, что на административной границе Днепропетровской и Донецкой областей, где идут бои, действительно строятся инженерно-фортификационные сооружения (ИФС).

Отмечается, что в первую очередь, большое внимание уделяется выстраиванию инженерных заграждений, где сочетаются различные виды препятствий: противотанковые рвы, "зубы дракона", колючая лента-"егоза", малозаметные препятствия проволочного типа, минные заграждения и тому подобное. Они сочетаются с выстраиванием позиций различного типа, которые, как отмечается, наконец строятся под землей.

"Инженеры и ответственные люди за выстройку знают о проблемах с FPV-дронами, поэтому это все учитывается в процессе проведения работ", — говорится в сообщении.

Отмечается, что ИФС строится в виде эшелонированной обороны, которая должна задержать и истощить врага, нанося ему максимальные потери.

Причем за каждый уровень выстраивания обороны отвечают разные люди. Непосредственно на линии боевого соприкосновения этим занимаются боевые бригады, вторая линия находится в руках военных инженеров, которые строят за счет ресурсов государства. Третья линия является наиболее серьезной и находится под специальной ответственностью, где работами также занимаются военные специалисты с определенными ресурсами.

ИФС Фото: DeepState

Аналитики проекта также опубликовали, как отмечается, согласованные фотографии фортификационных сооружений на второй из трех линий обороны — как завершенных, так и тех, сооружение которых еще продолжается. Часть этих сооружений подземные.

ИФС Фото: DeepState

Для консультаций и передачи опыта в процесс привлекаются и западные партнеры, которые также перенимают определенный боевой опыт и консультируются по поводу выстраивания обороны.

Напомним, народный депутат Марьяна Безуглая утверждала, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский якобы запрещал строить фортификации на границе Днепропетровской и Донецкой областей.

Также Фокус писал, что в конце апреля из прифронтовых громад Днепропетровской области объявили принудительную эвакуацию гражданского населения.