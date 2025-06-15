З захистом від FPV-дронів: на межі Дніпропетровської області будують підземні позиції, — DeepState

На адміністративній межі Дніпропетровської та Донецької областей будують інженерно-фортифікаційні споруди у вигляді ешелонованої оборони, яка має затримати та виснажити ворога, завдаючи йому максимальних втрат.

Related video

Представники OSINT-проєкту DeepState особисто переконалися, що на адміністративному кордоні Дніпропетровської та Донецької областей, де точаться бої, дійсно будуються інженерно-фортифікаційні споруди (ІФС).

Зазначається, що у першу чергу, велика увага приділяється вибудові інженерних загороджень, де поєднуються різні види перешкод: протитанкові рови, "зуби дракона", колюча стрічка-"єгоза", малопомітні перешкоди проволочного типу, мінні загородження тощо. Вони поєднуються з вибудовою позицій різного типу, які, як наголошується, нарешті будуються під землею.

"Інженери та відповідальні люди за вибудову знають про проблеми з FPV-дронами, тож це все враховується в процесі проведення робіт", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ІФС будується у вигляді ешелонованої оборони, яка має на меті затримати та виснажити ворога, завдаючи йому максимальних втрат.

Причому за кожен рівень вибудови оборони відповідають різні люди. Безпосередньо на лінії бойового зіткнення цим займаються бойові бригади, друга лінія перебуває в руках військових інженерів, які будують за рахунок ресурсів держави. Третя лінія є найбільш серйозною і перебуває під спеціальною відповідальністю, де роботами також займаються військові фахівці з визначеними ресурсами.

ІФС Фото: DeepState

Аналітики проєкту також опублікували, як наголошується, погоджені світлини фортифікаційних споруд на другій з трьох ліній оборони – як завершених, так і тих, спорудження яких ще триває. Частина цих споруд підземні.

ІФС Фото: DeepState

Для консультацій та передачі досвіду у процес залучаються й західні партнери, які також переймають певний бойовий досвід і консультуються з приводу вибудови оборони.

Нагадаємо, народна депутатка Мар'яна Безугла стверджувала, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський нібито забороняв будувати фортифікації на межі Дніпропетровської та Донецької областей.

Також Фокус писав, що наприкінці квітня з прифронтових громад Дніпропетровської області оголосили примусову евакуацію цивільного населення.