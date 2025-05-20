Завысили цены на миллионы: укрепления ВСУ строили компании, которые могут иметь связи с ОП, — Bihus

Компании, строящие фортификации ВСУ в Херсонской и Житомирской областях, могут быть связаны с близким окружением президента Владимира Зеленского. По информации журналистов-расследователей, строительные фирмы завышали цены на возведение укреплений на десятки миллионов или были "прокладками" для перевода средств из государственного бюджета.

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Об этом говорится в расследовании Bihus.Info, опубликованном 20 мая.

Журналисты отметили, что большую часть из выделенных из госбюджета в начале 2024 года на строительство фортификации 40 миллиардов гривен получили областные государственные администрации. Они в свою очередь заключали договоры с компаниями-подрядчиками, которые занимаются возведением и обустройством укреплений. По словам расследователей, Украина могла потерять десятки миллионов на работах по возведению фортификационных сооружений в нескольких областях, в частности в Житомирской и Херсонской.

На фортификациях ВСУ в Херсонской области бюджет мог потерять 35 млн грн

По данным Bihus.Info, 280 миллионов гривен из государственных средств для строительства укреплений на Херсонском направлении получила компания "Глобал Билд Инжиниринг" — ранее журналисты рассказывали о ее вероятных связях с заместителем председателя Херсонской областной государственной администрации Антоном Самойленко.

Фирма "Днепр Промснаб Торг" покупала противотанковые пирамиды со значительной наценкой Фото: BIHUS info

По словам расследователей, компания покупала строительные материалы не напрямую у производителя, а у недавно созданной "Днепр Промснаб Торг". Авторы расследования отметили, что эта фирма имеет признаки "полочной" — то есть такой, которая регистрируется юристами и затем продается под конкретные задачи. Журналисты обнаружили, что указанная компания покупала противотанковые пирамиды и лего-блоки у производителей и продавала их "Глобал Билд Инжиниринг" со значительной наценкой, которая в целом может превышать 35 миллионов гривен.

На родство фирм указывает то, что владелец "Днепр Промснаб Торг" Виталий Пономаренко получал доход также и от компании "Глобал Билд Инжиниринг", отмечают расследователи. Таким образом, искусственно созданная переплата оставалась в тех же структурах.

Расследователи Bihus.Info сообщают о связи "Глобал Билд Инжиниринг" с главой Херсонской ОГА Фото: Bihus.Info

Фортификации ВСУ в Житомирской области

У границы с Беларусью в Житомирской области часть заказов на строительство фортификаций получила компания "Навитехсервис", которая, по словам расследователей, в 2023 году отстраивала ЖК "Ирпенские Липки" в Киевской области за более 600 миллионов гривен.

При этом журналисты отмечают, что "Навитехсервис" сама строительством не занималась, а перечислила все полученные на возведение фортификационных сооружений 30 миллионов гривен ООО "Рейсквик". Оно в свою очередь перевело часть денег другой родственной структуре ООО "Мелтнер Стронг", которая потратила полученную сумму на закупку 56 тонн ткани.

"Такие операции обычно свидетельствуют о намерениях вывести средства наличными", — отметили журналисты.

Остальную полученную "Рейсквик" часть суммы расследователям отследить не удалось.

Журналисты раскрыли схему вывода средств при строительстве фортификаций на Житомирщине Фото: Bihus.Info

Связь строительства фортификаций ВСУ с ОП

По словам журналистов, и "Глобал Билд Инжиниринг", и "Навитехсервис" имеют косвенную связь с совладельцем студии "Квартал 95" Тимуром Миндичем, близким к президенту Украины Владимиру Зеленскому. В первом случае он ранее возглавлял компанию, которая теперь делит офис с бизнес-партнером Антона Самойленко. По "Навитехсервису" расследователи выяснили, что сестра действующего руководителя компании руководит фирмой "Эвентус Менеджмент" — ранее ее руководителем был сам Тимур Миндич, а теперь она зарегистрирована на его менеджера.

Напомним, 18 мая командование Сил поддержки ВСУ показало, как строят новые фортификации под Покровском в Донецкой области.

Военные ВСУ 18 апреля возмущались из-за перекладки брусчатки в Краматорске, который находится в 25 км от линии боестолкновения, и говорили о недостаточном уровне укреплений на этом участке фронта.