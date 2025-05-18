Новые фортификации под Покровском: в ВСУ показали, как их строят (видео)

ВСУ активно возводят новую линию защиты на Покровском направлении. Оборонительные укрепления состоят из противотанковых рвов и "зубов дракона".

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Работа ведется с областными военными администрациями, рассказало командование Сил поддержки ВСУ.

Оборонительные конструкции представляют собой сплошную линию противотанковых рвов, "зубов дракона" в сочетании с проволочными заграждениями.

На представленных кадрах видно, как гражданские помогают военным разматывать проволоку и возводить сооружения.

"Зубы дракона", по сведениям командования, скрепляются металлическим тросом в сочетании с колючей проволокой "егоза".

Автомобили КрАЗ подвозят новые катушки проволоки и тросов на участки, а с помощью кранов устанавливаются бетонные конструкции. Противотанковые рвы также имеют свои ловушки, чтобы вражеские танки не преодолели препятствия.

Напомним, украинские военные недавно возмущались отсутствием нормальных фортификаций в Краматорске. Вместо колючей проволоки власти закупают брусчатку.

В Запорожском областном ТЦК рассказывали, что мобилизованных после 50 лет украинцев могут отправлять на строительство фортификаций. Им могут также предлагать должности водителей, операторов и крановщиков.