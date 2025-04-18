"На полях ни одного окопа": военные возмущены из-за брусчатки в Краматорске (видео)

Офицер ВСУ обратил внимание на то, что в прифронтовом Краматорске перекладывают брусчатку. Он подчеркнул, что колючая проволока, которая останавливала бы штурмы врага, стоила бы дешевле.

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Об этом известно из публикации лейтенанта ВСУ с позывным "Алекс" от 18 апреля.

"Честно говоря, на четвертый год войны тезисы о тротуарах, плитке и брусчатке должны остаться на уровне шуток о прошлом, но, но, но...", — написал он.

Военный напомнил об одном из самых массированных штурмов ВС РФ на Покровском направлении, который удалось отбить нацгвардейцам. Бой длился более 7 часов, была уничтожена почти сотня мотоциклов.

"Я уже не хочу ничего доказывать и т.д., просто скажу, что квадратный метр плитки стоит дороже, чем метр ягозы, то если что такая колючая проволока, положив которую, не проедет ни один мопед или мотоцикл", — отметил "Алекс".

Также на эту ситуацию отреагировал командир отделения 24 ОШБ "Айдар" ВСУ Станислав Бунятов. Он назвал перекладывание брусчатки в центре Краматорска "отмыванием" денег.

"Город убирают коммунальщики, возле трассы выпиливают веточки. 25 км от фронта, на полях ни одного окопа, ни одного клубка ягозы", — подчеркнул он.

"Осман" добавил, что если посреди поля вырыть противотанковый ров, внутрь бросить колючую проволоку и растянуть ее же по всему полю с интервалом 5-10 метров, ни один пехотинец, танк или мотоцикл РФ "не пролезет".

"Линия будет надежнее, чем река Днепр, даже пехоту не надо будет сажать, пилоты с бродячими псами справятся", — уточнил Бунятов.

Мэр Краматорска Александр Гончаренко не комментировал ситуацию. Однако в местном медиа сообщили, что на самом деле перекладывают старую плитку в сквере "Лабиринт". Отмечается, что под этой дорожкой зимой ремонтировали теплотрассу.

"В очередной раз призываем не искать измену там, где ее нет, а сосредоточиться на реальных проблемах", — добавили журналисты.

В то же время на сайте Краматорского городского совета 17 апреля сообщали о "весенней уборке". Отмечалось, что работы по благоустройству в городе проводят в рамках проекта "Армия восстановления", предоставляя людям возможность приобщиться к общественно полезному труду за достойную оплату (выше среднего пособия по безработице).

"Бригады работников КП "ДРУАС", закрепленные за каждым из старостинских округов, ежедневно заботятся о том, чтобы в каждом уголке Краматорска было чисто и опрятно", — писала пресс-служба.

Напомним, президент Владимир Зеленский подписал законопроекты о продлении военного положения и мобилизации до 6 августа.

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными сообщил, что в Украину вернули тела 909 павших защитников. Блогер Дмитрий Карпенко заявил о возможной подготовке обмена пленными на Пасху.