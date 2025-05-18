Нові фортифікації під Покровськом: у ЗСУ показали, як їх будують (відео)

ЗСУ активно зводять нову лінію захисту на Покровському напрямку. Оборонні укріплення складаються з протитанкових ровів і "зубів дракона".

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Робота ведеться з обласними військовими адміністраціями, розповіло командування Сил підтримки ЗСУ.

Оборонні конструкції являють собою суцільну лінію протитанкових ровів, "зубів дракона" у поєднанні з дротяними загородженнями.

На представлених кадрах видно, як цивільні допомагають військовим розмотувати дріт і зводити споруди.

"Зуби дракона", за відомостями командування, скріплюються металевим тросом у поєднанні з колючим дротом "Єгоза".

Автомобілі КрАЗ підвозять нові котушки дроту і тросів на ділянки, а за допомогою кранів встановлюються бетонні конструкції. Протитанкові рови також мають свої пастки, щоб ворожі танки не подолали перешкоди.

Нагадаємо, українські військові нещодавно обурювалися відсутністю нормальних фортифікацій у Краматорську. Замість колючого дроту влада закуповує бруківку.

У Запорізькому обласному ТЦК розповідали, що мобілізованих після 50 років українців можуть відправляти на будівництво фортифікацій. Їм можуть також пропонувати посади водіїв, операторів і кранівників.