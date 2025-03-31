Отправляют на строительство укреплений: в ТЦК рассказали о мобилизации мужчин старше 50 лет

Мобилизованных после 50 лет военнообязанных или тех, кто по состоянию здоровья признаны пригодными к тыловым частям, работе в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, учреждениях высшего образования, могут направить на строительство фортификационных сооружений и выполнение других задач подразделений поддержки и обеспечения.

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Об особенностях мобилизации граждан, которые не подходят для службы в боевых подразделениях по состоянию здоровья или возрасту, рассказывает заместитель начальника Запорожского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Андрей Якунин 31 марта.

Заместитель начальника Запорожского ОТЦК и СП рассказал о мобилизации граждан старше 50 лет. На видео с 3:18.

По словам Андрея Якунина, военнообязанных, которых военно-врачебная комиссия признала годными по состоянию здоровья к службе в тыловых частях, территориальных центрах, учреждениях высшего образования, а также граждан, пригодных по состоянию здоровья, но старше 50 лет, могут направлять в части тылового назначения, в частности части поддержки и обеспечения.

"Что касается подразделений поддержки и обеспечения, также есть очень много военных специальностей, которые необходимы, и эти подразделения выполняют очень важные задачи по оборудованию соответствующих фортификационных сооружений, осуществляют меры обеспечения боевых подразделений", — пояснил заместитель начальника Запорожского ОТЦК и СП.

Он отметил, что такие подразделения нуждаются в специалистах различных специальностей: водителях, операторах, крановщиках.

"То есть можно перечислять много необходимых специальностей, которые возможно где-то пересекаются с гражданскими, но также такие специальности нужны в армии", — сказал Андрей Якунин.

Он добавил, что таких граждан также могут мобилизовать на службу в ТЦК.

"Также хочу подчеркнуть, что существует мнение, что в ТЦК все пригодны. Нет, это не так. Более чем на 90% мы укомплектованы также военнослужащими, которые по состоянию здоровья ограниченно годны, которые после выполнения боевых задач были ранены или после соответствующих заболеваний не могут проходить службу в боевых подразделениях — они переводятся к нам. Нам необходимы также различные специальности, начиная от делопроизводителя, водителя, военнослужащего подразделения обеспечения. Также есть большая необходимость в специалистах по праву. Это у нас офицерские должности", — рассказал Якунин.

Напомним, заместитель начальника Запорожского ОТЦК и СП Андрей Якунин 31 марта также предупреждал, что за игнорирование повестки, присланной по почте, военнообязанных будут объявлять в розыск.

Фокус 31 марта со ссылкой на судебное решение писал о том, какое наказание назначили военнообязанному, который не явился в ТЦК, потому что нашел в повестке ошибку.