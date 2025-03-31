В Хмельницкой области мужчина нашел ошибку в повестке и не явился в ТЦК: что решил суд

Житель Хмельницкой области обнаружил ошибку в повестке и отказался приходить в территориальный центр комплектования и социальной поддержки. Несколько лет после инцидента он не являлся для исправления документов.

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Суд первой инстанции оправдал военнообязанного, однако в апелляции приговор был отменен. Мужчину признали виновным в срыве мобилизационных мероприятий, усматривается из реестра судебных решений.

Согласно материалам дело житель Хмельницкой области в ноябре 2022 года после телефонного звонка пришел в ТЦК, предоставил свои документы и прошел медкомиссию. Там же под роспись он получил боевую повестку. Впоследствии мужчина выяснил, что в документе его фамилия написана с ошибкой в одной букве. В телефонном режиме он сообщил об этом военкомат и добавил, что из-за этого по повестке появляться не будет.

Мужчине выписали новую повестку и пытались вручить документ. Однако он "не открывал дверь и перестал отвечать на телефонные звонки, а однажды, подняв трубку, нецензурно послал солдата и сказал, что служить не будет".

Дело дошло до суда. В ноябре 2024-го Хмельницкий горрайонный суд оправдал военнообязанного, однако в марте 2025-го апелляционный суд отменил это решение и назначил мужчине наказание.

В ходе судебного разбирательства мужчина рассказывал, что от мобилизации не уклонялся. При этом следствием было установлено, что мужчина получил повестку под расписку и точно знал, что подлежит призыву на военную службу. По данным суда, допущенная в повестке ошибка в написании фамилии не давала оснований для сомнения, что она адресована именно обвиняемому — неправильно была указана лишь одна буква. Остальные анкетные данные соответствовали его личности.

В решении указано, что при обнаружении ошибки обвиняемый имел возможность уточнить у сотрудников ТЦК и СП свои анкетные данные, но не сделал этого. Однако по информации работников ТЦК, после обнаружения ошибки мужчина "всячески пытался избежать получения исправленной повестки, разговаривал с ними вызывающе и заявил, что не будет проходить военную службу". Нежелание общения с работниками военкомата подтверждал и сам обвиняемый в суде.

Мужчина ссылался на то, что ошибки могли быть и в других военных документах, что "могло повлечь для него негативные последствия". Однако, по информации суда, в других документах подобных ошибок нет. Доводы обвиняемого о прохождении военной службы под чужим именем апелляция признала надуманными.

Дело в том, что зачисление в штат воинской части происходит не по повестке, а на основании военно-учетных и личных документов человека, в которых ошибок не было. Кроме того, в решении суда отмечается, что обвиняемый имел возможность уточнить свои анкетные данные на любом этапе призыва и прохождения военной службы.

Кроме того, суд первой инстанции не принял во внимание тот факт, что мужчина в течение двух лет после получения повестки не делал попыток исправить ситуацию и вступить в ряды ВСУ. По мнению суда, это "свидетельствует о его сознательных и умышленных действиях, направленных на избежание призыва по мобилизации".

Апелляционный суд признал недопустимым срыв мужчиной "мобилизационных мероприятий по формальным и малозначительным основаниям". Мужчине назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы. На этот приговор в течение 3 месяцев со дня провозглашения может быть подана кассационная жалоба.

Напомним, 20 февраля в Ивано-Франковской области судили чиновника ТЦК, который мобилизовал в Силы обороны гражданина России. Суд признал чиновника ТЦК виновным в превышении полномочий и назначил ему 17 тыс. грн штрафа.

Добавим, что 27 марта сети сообщали о мобилизации мужчины с эпилепсией. В ТЦК назвали это сообщение "вбросом".