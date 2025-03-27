В сети сообщают о мобилизации мужчины с эпилепсией: в ТЦК отреагировали

На распространенном в соцсетях видео молодой человек говорит, что военный терцентра признал его годным к службе несмотря на эпилепсию. В ТЦК опровергают эту информацию.

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В Ивано-Франковском территориальном центре комплектования и социальной поддержки назвали "вбросом" сообщение о мобилизации в Украине военнообязанного с эпилепсией. По словам пресс-службы, распространенное в сети видео, на котором якобы мобилизованный обвиняет военнослужащего одного из ТЦК Ивано-Франковской области в том, что тот признал его годным несмотря на диагноз "эпилепсия", является фейковым. Заявление опубликовано 27 марта на странице Ивано-Франковского ТЦК и СП в Facebook.

"Видео должно было "залететь" в сеть Интернет, чтобы в очередной раз обвинить ТЦК и СП в незаконных действиях", — заявили в пресс-службе.

В ТЦК напомнили, что военно-врачебную комиссию для военнообязанных проводят медики. После обследования только ВЛК может поставить диагноз и дать заключение о том, пригоден гражданин к службе в армии или нет.

По словам представителей Ивано-Франковского ТЦК, видео и его происхождение изучили соответствующие специальные службы и выяснили, что оно было "вбросом" для дестабилизации ситуации в области и в Украине в целом.

"В очередной раз призываем не публиковать непроверенную информацию и не помогать врагу в информационных атаках на ВСУ", — написали в пресс-службе территориального центра комплектования.

В Ивано-Франковском ТЦК опровергают сообщения о мобилизации военнообязанного с эпилепсией Фото: Скриншот

Напомним, 25 марта пресс-служба Национальной полиции Одесской области сообщила о задержании заместителя врачебной комиссии, который за вознаграждение незаконно "списывал" военнослужащих в запас.

Фокус со ссылкой на данные Единого реестра судебных решений 5 марта писал о суде над чиновником ТЦК, который мобилизовал в ВСУ россиянина.

"Слідство.Інфо" 10 февраля сообщало, что в Одесском областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки мобилизовали мужчину с диагностированной шизофренией, который пережил российский плен в оккупированном Херсоне.