У мережі повідомляють про мобілізацію чоловіка з епілепсією: в ТЦК відреагували

На поширеному в соцмережах відео молодий чоловік каже, що військовий терцентру визнав його придатним до служби попри епілепсію. В ТЦК спростовують цю інформацію.

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В Івано-Франківському територіальному центрі комплектування і соціальної підтримки назвали "вкидом" повідомлення про мобілізацію в Україні військовозобов'язаного з епілепсією. За словами пресслужби, поширене в мережі відео, на якому начебто мобілізований звинувачує військовослужбовця одного з ТЦК Івано-Франківської області в тому, що той визнав його придатним попри діагноз "епілепсія", є фейковим. Заяву опубліковано 27 березня на сторінці Івано-Франківського ТЦК та СП у Facebook.

"Відео мало "залетіти" в мережу Інтернет, щоби вкотре звинуватити ТЦК та СП у незаконних діях", — заявили у пресслужбі.

В ТЦК нагадали, що військово-лікарську комісію для військовозобов'язаних проводять медики. Після обстеження лише ВЛК може поставити діагноз і надати висновок щодо того, придатний громадянин до служби у війську чи ні.

За словами представників Івано-Франківського ТЦК, відео і його походження вивчили відповідні спеціальні служби та з'ясували, що воно було "вкидом" для дестабілізації ситуації в області та в Україні загалом.

"Вкотре закликаємо не публікувати неперевірену інформацію та не допомагати ворогові в інформаційних атаках на ЗСУ", — написали в пресслужбі територіального центру комплектування.

В Івано-Франківському ТЦК спростовують повідомлення про мобілізацію військовозобов'язаного з епілепсією Фото: Скриншот

Нагадаємо, 25 березня пресслужба Національної поліції Одеської області повідомила про затримання заступника лікарської комісії, який за винагороду незаконно "списував" військовослужбовців у запас.

Фокус із посиланням на дані Єдиного реєстру судових рішень 5 березня писав про суд над посадовцем ТЦК, який мобілізував до ЗСУ росіянина.

"Слідство.Інфо" 10 лютого повідомляло, що в Одеському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки мобілізували чоловіка із діагностованою шизофренією, який пережив російський полон в окупованому Херсоні.