В Одесі мобілізували чоловіка із діагностованою шизофренією, який був у російському полоні

Чоловік пережив полон в окупованому Херсоні. А шизофренію йому діагностували ще у 2021 році.

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В Одеському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки заявили, що мобілізували чоловіка з діагностованою шизофренією у параноїдній формі, бо під час уточнення даних не виявили "жодних підстав для відстрочки". Про це повідомляє "Слідство.Інфо".

Чоловіка, хворого на шизофренію, мобілізували до війська

Миколу (імʼя змінено з етичних міркувань) восени 2024 року затримав та мобілізував Хаджибейський ТЦК та СП міста Одеса. Про це чоловік сам розповів журналістам, стверджуючи, що у військкоматі проігнорували його слова та документи про хворобу і перебування у полоні. Але з 2021 року, коли йому поставили діагноз, він системно лягав у психіатричну лікарню та приймав ліки.

"Сказали, що будеш документи показувати вже у військовій частині", — наголошує чоловік. Варто зазначити, що для цього типу недуги характерні галюцинації (візуальні чи аудіальні) та марення. Після російського полону стан Миколи погіршився, він схуд на 40 кілограмів, а галюцинації стали майже безперервними.

"Спочатку це сильний шум у вухах, потім якісь голоси, ехо. Ти замикаєшся і просто не знаєш, як це все виправити, щоб не чути їх. Буває, починаєш з ними розмовляти. І останній раз, коли я з ними розмовляв, то вони мені казали, що треба випити таблетки, щоб вони зникли. Я почав їх пити і переборщив так, що потрапив у реанімацію з отруєнням", — пригадує чоловік.

А у навчальному центрі, куди він потрапив після затримання ТЦК, ситуація погіршилась.

"Коли мені дали зброю, у мене був приступ перед ремісією шизофренії. Я хотів всіх постріляти, але там не було патронів", — згадує чоловік.

В обласному ТЦК підтвердили, що у листопаді 2024 року до Хаджибейського ТЦК та СП Миколу дійсно доправили, але стверджують, що під час уточнення військово-облікових даних військовозобов'язаного було виявлено, що він "не має будь-яких підстав для відстрочки та підлягає призову на військову службу за загальною мобілізацією".

"За підсумками уточнення військово-облікових даних військовозобов'язаного було направлено на військово-лікарську комісію, за підсумками якої вищезазначений громадянин був визнаний придатним до військової служби та відповідно наказу Начальника Хаджибейського РТЦК та СП призваний на військову службу за загальною мобілізацією", — йдеться у відповіді Хаджибейського ТЦК та СП на запит.

У ТЦК та СП також додали, що під час перебування на території військкомату згаданого новобранця проти нього не застосовували силу чи психологічний тиск.

Щоправда, процедуру списання Миколи почали, коли він прибув у військову частину і вже там показав свої документи, що підтверджували діагностовану шизофренію.

Але процедура списання триває вже більш як два місяці, зазначають журналісти.

Нагадаємо, під Києвом знайшли побитого старшого лаборанта кафедри ядерної фізики Львівського університету Івана Франка Степана Більченка. Його друг повідомив, що напередодні його викрали працівники ТЦК у Львові.