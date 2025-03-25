Заступник лікарської комісії вигадав спосіб, як "списувати" бійців ЗСУ у запас: чи покарали його

Зловмисник також організував для українського військовослужбовця стаціонарне "лікування".

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В Одеській області правоохоронці затримали заступника голови лікарсько-консультативної комісії однієї з місцевих лікарень, який за 6000 доларів пообіцяв списати бійця Збройних сил України у запас. Про це повідомила пресслужба Національної поліції Одеської області.

"Заступник голови лікарсько-консультативної комісії однієї з лікарень Подільського району, у змові з невстановленими наразі службовими особами Військово-медичного клінічного центру Південного регіону, запропонував громадянину допомогти його знайомому солдату однієї з військових частин звільнитись зі служби за станом здоров’я. За свої "послуги" зловмисник попросив 6000 доларів", — йдеться у повідомленні.

За цю суму фігурант обіцяв забезпечити військовослужбовця медичними документами щодо захворювань, які стали б підставою для винесення військово-лікарською комісією висновку про те, що він підлягає списанню в запас ЗСУ.

Крім того, зловмисник організував військовому стаціонарне "лікування".

Поліція затримала заступника лікарської комісії Фото: Національна поліція

"В ході проведення заходів для припинення злочинної діяльності фігуранта, поліцейські задокументували отримання ним неправомірної вигоди двома траншами та передачу обіцяних медичних документів, після чого затримали його у процесуальному порядку", — зазначили в поліції.

Наразі підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в розмірі 908 400 гривень.

Встановлюються особи, причетні до оборудки.

Нагадаємо, 23 березня в Одеській області стався вибух в приміщенні поліції.

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