Заступник лікарської комісії вигадав спосіб, як "списувати" бійців ЗСУ у запас: чи покарали його
Зловмисник також організував для українського військовослужбовця стаціонарне "лікування".
В Одеській області правоохоронці затримали заступника голови лікарсько-консультативної комісії однієї з місцевих лікарень, який за 6000 доларів пообіцяв списати бійця Збройних сил України у запас. Про це повідомила пресслужба Національної поліції Одеської області.
"Заступник голови лікарсько-консультативної комісії однієї з лікарень Подільського району, у змові з невстановленими наразі службовими особами Військово-медичного клінічного центру Південного регіону, запропонував громадянину допомогти його знайомому солдату однієї з військових частин звільнитись зі служби за станом здоров’я. За свої "послуги" зловмисник попросив 6000 доларів", — йдеться у повідомленні.
За цю суму фігурант обіцяв забезпечити військовослужбовця медичними документами щодо захворювань, які стали б підставою для винесення військово-лікарською комісією висновку про те, що він підлягає списанню в запас ЗСУ.
Крім того, зловмисник організував військовому стаціонарне "лікування".
"В ході проведення заходів для припинення злочинної діяльності фігуранта, поліцейські задокументували отримання ним неправомірної вигоди двома траншами та передачу обіцяних медичних документів, після чого затримали його у процесуальному порядку", — зазначили в поліції.
Наразі підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в розмірі 908 400 гривень.
Встановлюються особи, причетні до оборудки.
Нагадаємо, 23 березня в Одеській області стався вибух в приміщенні поліції.
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