Бомба вибухнула, жінка загинула: в Одеській області стався вибух в приміщенні поліції (відео)

Місцеві пабліки розповідають, що невідома жінка пронесла гранату в будівлю поліції. Нині правоохоронці майже не коментують інцидент.

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В приміщені поліції міста Біляївка Одеської області стався вибух, в результаті якого загинула одна жінка. Також є потерпілі, а в будівлі вилетіли вікна. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

За однією з версій пабліків, невідома жінка пронесла бомбу до приміщення. Бомба вибухнула, жінка загинула на місці.

Вибух в поліції Біляївки: що говорять правоохоронці

В поліції Одеської області підтвердили факт вибуху у відділку. Там зазначили, що правоохоронці Одещини працюють на місці події в будівлі поліції, обставини та деталі події встановлюються.

"Унаслідок події загинула жінка, є потерпілі. На місці працюють поліцейські та працівники СБУ", — додали там.

Слід додати, що на момент виходу матеріалу коментарів від Одеської обласної військової адміністрації та її глави не було. Також ситуацію не коментувала Біляївська міська рада та місцеве Головне управління ДСНС України в Одеській області.

Нагадаємо, нещодавно в центрі Одеси сталася стрілянина, в результаті якої застрелили чоловіка. Нардеп Олексій Гончаренко повідомив, що застрелили активіста Дем'яна Ганула.

Нацполіція відкрила кримінальне провадження за статтею замовне вбивство. Вже мають певну інформацію про стрільця, який убив Дем'яна Ганула. Після затримання та суду він може отримати довічне ув'язнення.

Пізніше в Білгород-Дністровському Одеській області працівники територіального центру комплектування та соціальної підтримки затримали чоловіка. В ТЦК зазначили, що громадянин перебуває в розшуку за ухилення від виконання військового обов’язку.