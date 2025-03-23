Бомба взорвалась, женщина погибла: в Одесской области произошел взрыв в помещении полиции (видео)

Местные паблики рассказывают, что неизвестная женщина пронесла гранату в здание полиции. Сейчас правоохранители почти не комментируют инцидент.

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В помещении полиции города Беляевка Одесской области произошел взрыв, в результате которого погибла одна женщина. Также есть пострадавшие, а в здании вылетели окна. Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

По одной из версий пабликов, неизвестная женщина пронесла бомбу в помещение. Бомба взорвалась, женщина погибла на месте.

Взрыв в полиции Беляевки: что говорят правоохранители

В полиции Одесской области подтвердили факт взрыва в отделении. Там отметили, что правоохранители Одесской области работают на месте происшествия в здании полиции, обстоятельства и детали происшествия устанавливаются.

"В результате происшествия погибла женщина, есть пострадавшие. На месте работают полицейские и сотрудники СБУ", — добавили там.

Следует добавить, что на момент выхода материала комментариев от Одесской областной военной администрации и ее главы не было. Также ситуацию не комментировал Беляевский городской совет и местное Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

Напомним, недавно в центре Одессы произошла стрельба, в результате которой застрелили мужчину. Нардеп Алексей Гончаренко сообщил, что застрелили активиста Демьяна Ганула.

Нацполиция открыла уголовное производство по статье заказное убийство. Уже имеют определенную информацию о стрелке, который убил Демьяна Ганула. После задержания и суда он может получить пожизненное заключение.

Позже в Белгород-Днестровском Одесской области работники территориального центра комплектования и социальной поддержки задержали мужчину. В ТЦК отметили, что гражданин находится в розыске за уклонение от выполнения воинского долга.