В Одесской области мужчина пытался дважды сбежать от ТЦК, как отреагировали в военкомате (видео)

В ТЦК рассказали, что человек был задержан во время проверки военно-учетных документов и доставлен в местный ТЦК.

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В Белгород-Днестровском Одесской области работники территориального центра комплектования и социальной поддержки задержали мужчину. Соответствующее видео распространилось местными пабликами.

На видео видно, как мужчина лежит на дороге. На нем сверху сидит человек в военной форме и закрывает тому рот руками. Рядом с ними находятся возмущенные люди, которые снимают инцидент на камеру.

На инцидент отреагировали в Одесском областном ТЦК и СП. Там отметили, что военкомы вместе с работниками Национальной полиции проводили проверку военно-учетных документов одного из граждан.

"В ходе установления личности выяснилось, что гражданин находится в розыске за уклонение от выполнения воинского долга. Вместо содействия установлению обстоятельств, он дважды пытался убежать, что привело к инциденту, зафиксированному на боди-камерах правоохранителей", — говорится в сообщении.

В ТЦК добавили, что с населением была проведена разъяснительная работа. После этого гражданина доставили нарядом в Белгород-Днестровский РТЦК и СП.

Ранее Ассоциация международных перевозчиков Украины рассказывала, что работники полиции и представители территориальных центров комплектования и социальной поддержки принудительно снимают водителей с международных рейсов. При этом брошенные машины с ценным грузом остаются без присмотра.

По словам омбудсмена Дмитрия Лубинца, в 2025 году увеличилось количество обращений о нарушениях прав со стороны работников ТЦК, в частности, на Харьковщине. За последние 2,5 месяца офис украинского омбудсмена получил более 40 индивидуальных обращений о нарушениях в Харьковской области.