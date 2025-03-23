На Одещині чоловік намагався двічі втекти від ТЦК, як відреагували у військкоматі (відео)

В ТЦК розповіли, що особу було затримано під час перевірки військово-облікових документів та доставлено до місцевого ТЦК.

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В Білгород-Дністровському Одеській області працівники територіального центру комплектування та соціальної підтримки затримали чоловіка. Відповідне відео поширилось місцевими пабліками.

На відео видно, як чоловік лежить на дорозі. На ньому зверху сидить особа у військовій формі та закриває тому рот руками. Поряд з ними знаходяться обурені люди, які знімають інцидент на камеру.

На інцидент відреагували в Одеському обласному ТЦК та СП. Там зазначили, що військкоми разом з працівниками Національної поліції проводили перевірку військово-облікових документів одного з громадян.

"У ході встановлення особи з’ясувалося, що громадянин перебуває в розшуку за ухилення від виконання військового обов’язку. Замість сприяння встановленню обставин, він двічі намагався втекти, що призвело до інциденту, зафіксованого на боді-камерах правоохоронців", — йдеться в повідомленні.

В ТЦК додали, що з населенням була проведена роз'яснювальна робота. Після цього громадянина доставили нарядом до Білгород-Дністровського РТЦК і СП.

Раніше Асоціація міжнародних перевізників України розповідала, що працівники поліції та представники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки примусово знімають водіїв з міжнародних рейсів. При цьому покинуті автівки з цінним вантажем залишаються без догляду.

За словами омбудсмена Дмитра Лубінця, у 2025 році збільшилася кількість звернень щодо порушень прав з боку працівників ТЦК, зокрема, на Харківщині. За останні 2,5 місяці офіс українського омбудсмена отримав понад 40 індивідуальних звернень щодо порушень в Харківській області.